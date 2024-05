Quan lộ của Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046 đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật. Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Dương Văn Thái được cho là có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Liên quan vụ án này, hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can, 4 tội danh. Trong đó có 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, 2 lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, một trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang và ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Ông Dương Văn Thái SN 1970, quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; là tiến sĩ kinh tế. Ông Thái giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Quá trình công tác, ông Dương Văn Thái trải qua nhiều vị trí như Phó Trưởng phòng tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang; rồi Phó Chi Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Bắc Giang. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang; Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang; Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 7/2021, ông Dương Văn Thái được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng (Nguồn: VTV24):

