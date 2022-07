Bộ Công an nói gì việc bổ sung ADN vào dữ liệu căn cước công dân?

Mới đây, thông tin về việc Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm thông tin ADN vào căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp, Đại tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Việc thu thập, bổ sung ADN vào CCCD là cần thiết, phục vụ lợi ích của chính nhân dân.

Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.

Đại tá Tô Anh Dũng cho biết, hiện nay các dữ liệu trong CCCD của các quốc gia trên thế giới thì việc thu thập sinh trắc học, đặc biệt dữ liệu về ADN là rất quan trọng. Ví dụ trong ngành y để phục vụ xác định huyết thống, hoặc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm xác định, truy tìm tung tích nạn nhân. Hàng năm, rất nhiều nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đuối nước... không có giấy tờ tùy thân nên không xác định được nhân thân. Từ đó cho biết, nếu như có dữ liệu ADN thì việc kiểm tra, xác định danh tính đối với những trường hợp này sẽ thuận tiện.

Theo đại tá Dũng, hiện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang đăng tải lấy ý kiến đóng góp của người dân để sửa Luật CCCD, trong đó có nội dung liên quan đến việc thu thập, bổ sung ADN vào CCCD.

Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như xu hướng trên thế giới, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận thấy việc thu thập, bổ sung ADN vào CCCD là rất cần thiết, cần phải đưa vào luật.

“Quá trình thu thập, bổ sung những dữ liệu ADN vào CCCD sẽ được Bộ Công an thực hiện đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu bảo mật thông tin”, Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nói và cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền tới nhân dân toàn diện về vấn đề này.

“Mục tiêu của công an là bảo vệ quyền và lợi ích cho người dân, do đó chúng ta hoàn toàn yên tâm về vấn đề thu thập thông tin ADN. Hiện nay trong ngành y, khi chúng ta đi khám, chữa bệnh thì thông tin ADN đã có rồi, nhưng chưa được luật hóa. Do đó, chúng tôi đề xuất đưa thông tin ADN luật CCCD để đảm bảo quyền, lợi ích của người dân" - Đại tá Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, trên cơ sở rà soát Luật Căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân.

Theo Bộ Công an, Luật CCCD hiện nay quy định dữ liệu của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD chỉ bao gồm một số nhóm thông tin (họ, tên, năm sinh…). Việc giới hạn trong phạm vi nêu trên sẽ gây khó khăn khi triển khai Đề án 06 của Thủ tướng về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Do đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Số CMND cũ, người giám hộ, người được giám hộ, thông tin về người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam… (người gốc Việt Nam được sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam được sinh ra tại nước ngoài nhưng đã trở về Việt Nam sinh sống liên tục từ 05 năm trở lên).

Bộ cũng yêu cầu, chỉnh lý Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thành Cơ sở dữ liệu căn cước. Bổ sung một số nhóm thông tin vào Cơ sở dữ liệu căn cước gồm: Thông tin sinh trắc học (mống mắt, ADN, giọng nói); thông tin về Người không quốc tịch nhưng đã sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam (người gốc Việt Nam được sinh ra tại Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam được sinh ra tại nước ngoài nhưng đã trở về Việt Nam sinh sống liên tục từ 05 năm trở lên); tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam (có hoặc không có).