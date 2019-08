Bộ CA truy nã Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô Trần Khắc Hùng

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.

Thông tin mới nhất liên quan vụ “ giả mạo trong công tác” tại trường Đại học Đông Đô, tối ngày 20/8, Bộ Công an cho biết, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 272/ANĐT-P5 truy nã bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.



Thông tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Trần Khắc Hùng , sinh ngày 05/11/1972 tại Nghệ An; Quê quán: xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 206, nhà A5 Khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Bị can Trần Khắc Hùng có đặc điểm nhận dạng cao 1,64m, da ngăm đen; người gầy.

Trước đó, Trần Khắc Hùng bị khởi tố với tội danh Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự năm 2015. Chỗ ở trước khi trốn tại phòng 908 nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bị can Trần Khắc Hùng.

“Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (Địa chỉ: số 3 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0692342431 hoặc 0692342143)", Bộ Công an cho biết.

Đồng thời, Bộ Công an kêu gọi bị can Trần Khắc Hùng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với ông Dương Văn Hòa (sinh năm 1983, trú tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) - Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô.

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có ông Trần Ngọc Quang (sinh năm 1962, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường Đại học Đông Đô); bà Phạm Vân Thùy (sinh năm 1981, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô) và Lê Thị Lương (sinh năm 1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là cán bộ trường Đại học Đông Đô).

Ngày 01/8/2019, sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Dương Văn Hòa và Trần Ngọc Quang. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy, Lê Thị Lương.

Trước đó, ngày 19/7/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật