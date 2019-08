Công ty KT&CBĐ An Giang thi Tửu vương chi bảo: Ông Nguyễn Thiện Phú nói “bộc phát”, tin được không?

(Kiến Thức) - Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Hội thi “Tửu vương chi bảo” một cách bài bản, có thí sinh, có chấm thi, có trao cúp thì không thể là hành vi bộc phát như lời ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang nói được.

Mấy ngày vừa qua, chuyện một doanh nghiệp nhà nước - Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Hội thi “Tửu vương chi bảo” (Uống rượu giỏi) khiến dư luận vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí nhiều ý kiến phản ứng gay gắt khi cho rằng, doanh nghiệp nhà nước với lãnh đạo đều là cán bộ Đảng viên lại thực hiện hành vi đi ngược chủ trương của Chính phủ.



Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang - Nguyễn Tấn Danh, vào sáng ngày 16/8, công ty tổ chức cúng rằm tháng 7. Tại đây, công đoàn của công ty KT&CBĐ An Giang đã tổ chức hội thi "Tửu vương chi bảo" cho các anh em "vui vẻ" sau những ngày lao động.

Đáng chú ý, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc uống rượu mà đích thân ông Nguyễn Tấn Danh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang còn tiến hành trao tặng cúp cho 2 cá nhân trong công ty đoạt giải đệ nhất và đệ nhị tửu vương chi bảo.

Ngay khi những hình ảnh của cuộc thi uống rượu giỏi trên lan truyền trên mạng xã hội đã tạo sự bức xúc trong dư luận. Bởi Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang là một doanh nghiệp nhà nước với dàn lãnh đạo đều là cán bộ Đảng viên, lẽ ra phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và chủ trương của Quốc hội, Chính phủ trong việc hạn chế tác hại của rượu bia, nhất là khi Quốc hội vừa thông qua Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

Hình ảnh cuộc thi “Tửu vương chi bảo” của Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức.

Thực tế thời gian qua, rượu bia là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều hệ lụy trong xã hội. Cụ thể, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về số người chết do va chạm trên đường, với tỷ lệ 26,1/100.000 người. Thống kê cho thấy, trong năm 2018 có 24.970 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 8.385 vụ TNGT, làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người. Trong khi đó, đa số nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông chết người đều do sử dụng rượu bia.

Ngoài ra rượu bia cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án mạng, phá vỡ hạnh phúc gia đình, đồng thời tác hại lâu dài tới sức khỏe, gia đình và kinh tế - xã hội. Bởi vậy, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang có biện pháp siết chặt việc sử dụng rượu, bia nhằm bảo đảm an toàn xã hội.

Tác hại của rượu bia khủng khiếp thế nào thì chắc hẳn những người lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang đều tường tận và những chủ trương của Quốc hội, Chính phủ trong việc hạn chế rượu bia thì họ đều nắm bắt được. Tuy nhiên, chỉ vì mua vui, họ đã tổ chức một cuộc thi vô tiền khoáng hậu đi ngược lại chủ trương của Chính phủ khiến dư luận bức xúc. Đáng chú ý, trong bữa tiệc ấy, có không ít lãnh đạo huyện và các xã đến tham dự nhưng không một ai lên tiếng can ngăn.

Thậm chí mới đây, khi trả lời báo chí, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang cho hay, ngày 16/8, trong buổi tổ chức lễ cúng rằm tháng bảy, công ty này có mời một số lãnh đạo huyện và các xã đến tham dự. Tại buổi tiệc, một số cán bộ công ty rủ nhau ngồi cùng bàn, sau đó nghĩ ra chuyện so “tửu lượng” và trao giải cho nhau. Hội thi mang tên “Tửu vương chi bảo”.

Theo lời Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang, việc “so tửu lượng” là chuyện bộc phát của một vài cá nhân, không đơn vị nào trong hệ thống công đoàn từ tỉnh đến cơ sở lại có chủ trương tổ chức việc "so tửu lượng" với nhau.

Lời của vị Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang khiến nhiều độc giả không hài lòng. Đa số ý kiến bình luận trên mạng xã hội và trên báo chí đều cho rằng, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang đang lấp liếm, bao che thay vì chỉ ra những mặt hạn chế và đưa ra những biện pháp xử lý để chấn chỉnh.

Độc giả Trần Nam khi nêu ý kiến cho rằng, việc Công ty TNHH MTV Khai thác và chế biến đá An Giang tổ chức cuộc thi uống rượu giỏi là không thể chấp nhận được. Bởi thực tế việc chấp hành chủ trương hạn chế rượu bia áp dụng cho tất cả mọi người, mọi đơn vị, nhất là các doanh nghiệp nhà nước phải nghiêm chỉnh chấp hành.

“Thứ nhất đã là cuộc thi thì các thí sinh tham gia phải uống hết mình, thậm chí uống vượt sức chịu đựng để đoạt giải. Uống rượu như thế tất nhiên là phải say mà khi say thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông, rồi về nhà vợ chồng cãi cự, xích mích bất hòa. Thứ 2, việc lãnh đạo công ty nên tặng cúp cũng thật khó hiểu. Bởi hành vi cổ súy cho việc uống rượu thể hiện ý thức coi thường chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật, dẫn đến những hệ lụy xấu, trở thành những tấm gương mờ trong việc nêu gương cán bộ, đảng viên trong quần chúng nhân dân. Đấy là chưa kể việc ngày rằm mà công ty tổ chức tiệc tùng sai quy định, tiền chi cho bữa tiệc nếu lấy từ tiền công ty thì chắc chắn không đúng”, độc giả Trần Nam cho biết.

Trong khi đó, độc giả Nguyễn Mai nhìn nhận, việc công ty tổ chức cuộc thi rượu đã là sai, trao cúp đã là lố nhưng việc Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh An Giang cho rằng đó là hành động bộc phát của một vài cá nhân thì khó khiến người ta tin được.

“Một cuộc thi uống rượu được tổ chức bài bản, trao cúp, trao giải mà đích thân lãnh đạo công ty trao thì không phải là bộc phát. Mà nếu có là bộc phát của một số cá nhân đi nữa thì lãnh công ty và lãnh đạo huyện, xã có mặt ở đó phải có hành động nhắc nhở, can ngăn, sao lại im lặng, thậm chí hưởng ướng bằng việc đứng lên trao cúp. Rõ ràng, trả lời như vậy là có dấu hiệu lấp liếm, bao che sự việc”, độc giả Nguyễn Mai cho biết.