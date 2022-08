Bình Thuận: Bắt khẩn cấp đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

3 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Phan Thiết ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Văn Duy (sinh năm 2004, trú phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết), Trần Thanh Tiến và Trần Đình Cương (cùng sinh năm 2003, trú tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc).

3 đối tượng bị tạm giữ hình sự trong vụ dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 24/8/2022, Công an phường Xuân An, TP. Phan Thiết nhận được tin báo có một thanh niên bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém gây thương tích trên đường 19/4, thuộc khu phố 2, phường Xuân An.

Qua điều tra, xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thái Trung (sinh năm 2006, trú khu phố 5, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết). Nhóm đối tượng thanh thiếu niên đã dùng hung khí đâm, chém nạn nhân, gây ra 9 vết thương trên người.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Phan Thiết đã tiến hành điều tra, xác minh và truy bắt 19 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan Công an bước đầu các đối tượng khai nhận, trước đó khoảng 1 tuần, nhóm của Nguyễn Thanh Tài (sinh năm 2003, trú tại thị trấn Phú Long) xuống TP. Phan Thiết chơi thì bị nhóm đối tượng Kiệt nhỏ đánh gây thương tích.

Qua mạng xã hội, hai nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư Nguyễn Hội – Trường Chinh vào tối 23/8. Để chuẩn bị cho buổi “gặp mặt”, 2 nhóm đã huy động khoảng 50 thanh niên và mang theo rất nhiều mã tấu, kiếm, dao phóng lợn, ba chĩa, thanh sắt nhọn, bom xăng.

Số hung khí các đối tượng mang theo bị công an thu giữ.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 23/8, nhóm của Kiệt nhỏ mang theo hung khí đến ngã tư Nguyễn Hội - Trường Chinh chờ nhóm của Tài xuống giải quyết mâu thuẫn.



Đến nơi, không thấy nhóm của Nguyễn Thanh Tài như đã hẹn nên cả nhóm của Kiệt nhỏ chở nhau lên thị trấn Phú Long để tìm đối tượng khác đánh. Đến địa phận xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc cả nhóm đổi ý quay về lại TP. Phan Thiết. Khi đi đến trước Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì xe của Nguyễn Thái Trung bị hư nên phải dừng lại sửa.

Lúc này thì nhóm của Tài mang theo hung khí vừa chạy tới. Một số đối tượng trong nhóm của Tài phát hiện nên đã dừng lại và sử dụng hung khí lao vào tấn công, chém Nguyễn Thái Trung gây thương tích.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

