Mê mẩn những con đường hoa đẹp nhất thế giới

1. Con đường hoa anh đào, Nhật Bản: Các thành phố như Tokyo, Kyoto, và Hiroshima trở nên lung linh vào mùa xuân với hàng nghìn cây hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Gardenia.net) 2. Phố Jacaranda, Pretoria, Nam Phi: Con đường ngập tràn sắc tím từ hàng cây jacaranda nở hoa, tạo nên cảnh quan thơ mộng. (Ảnh: The Great Wildebeest Migration) 3. Đại lộ Kurume, Nhật Bản: Nổi tiếng với hàng cây hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh ấn tượng. (Ảnh: Vietnammoi) 4. Đường Wisteria, Nhật Bản: Tại vườn Kawachi Fuji, những đường hầm hoa tử đằng tuyệt đẹp kéo dài khiến du khách như lạc vào xứ sở cổ tích.(Ảnh: Tourism on the Edge) 5. Tunnel of Love, Klevan, Ukraine: Con đường xe lửa cũ rợp bóng cây và hoa, tạo nên một không gian lãng mạn, thu hút các cặp đôi. (Ảnh: PandoTrip.com) 6. Calleja de las Flores, Cordoba, Tây Ban Nha: Những con hẻm nhỏ được trang trí bằng hàng nghìn chậu hoa rực rỡ, tạo nên cảnh quan độc đáo và bắt mắt. (Ảnh: CORDOBA 24) 7. Rua Gonçalo de Carvalho, Porto Alegre, Brazil: Con đường xanh mướt với hàng cây Tipuana lớn tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp, được coi là một trong những con đường đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Porto Alegre) 8. Alberobello, Puglia, Ý: Những con đường tại đây nổi tiếng với hàng trăm ngôi nhà trullo truyền thống, được trang trí bằng hàng chục loại hoa đầy màu sắc. (Ảnh: SopranoVillas) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn con đường đẹp như tiên cảnh nhưng đêm đến không ai dám “bén mảng”.

1. Con đường hoa anh đào, Nhật Bản: Các thành phố như Tokyo, Kyoto, và Hiroshima trở nên lung linh vào mùa xuân với hàng nghìn cây hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Gardenia.net) 2. Phố Jacaranda, Pretoria, Nam Phi: Con đường ngập tràn sắc tím từ hàng cây jacaranda nở hoa, tạo nên cảnh quan thơ mộng . (Ảnh: The Great Wildebeest Migration) 3. Đại lộ Kurume, Nhật Bản: Nổi tiếng với hàng cây hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh ấn tượng. (Ảnh: Vietnammoi) 4. Đường Wisteria, Nhật Bản: Tại vườn Kawachi Fuji, những đường hầm hoa tử đằng tuyệt đẹp kéo dài khiến du khách như lạc vào xứ sở cổ tích.(Ảnh: Tourism on the Edge) 5. Tunnel of Love, Klevan, Ukraine: Con đường xe lửa cũ rợp bóng cây và hoa, tạo nên một không gian lãng mạn, thu hút các cặp đôi. (Ảnh: PandoTrip.com) 6. Calleja de las Flores, Cordoba, Tây Ban Nha: Những con hẻm nhỏ được trang trí bằng hàng nghìn chậu hoa rực rỡ, tạo nên cảnh quan độc đáo và bắt mắt. (Ảnh: CORDOBA 24) 7. Rua Gonçalo de Carvalho, Porto Alegre, Brazil: Con đường xanh mướt với hàng cây Tipuana lớn tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp, được coi là một trong những con đường đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Porto Alegre) 8. Alberobello, Puglia, Ý: Những con đường tại đây nổi tiếng với hàng trăm ngôi nhà trullo truyền thống, được trang trí bằng hàng chục loại hoa đầy màu sắc. (Ảnh: SopranoVillas) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn con đường đẹp như tiên cảnh nhưng đêm đến không ai dám “bén mảng”.