Biết gì về tân Chủ tịch Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam?

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Ông Ngô Hoàng Ngân làm Chủ tịch TKV

Trước đó, chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do ông Lê Minh Chuẩn nắm giữ. Tuy nhiên, sau khi bị kỷ luật cảnh cáo do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, ông Lê Minh Chuẩn xin từ chức và được Thủ tướng đồng ý.

Ông Ngô Hoàng Ngân sinh năm 1966, quê quán tỉnh Quảng Ninh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Ngân từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Tại kỳ họp thứ 10 diễn ra tháng 12/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã quyết định khiển trách ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (giai đoạn từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2016).

