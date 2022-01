Bịa chuyện tâm linh để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng ở Nghệ An

Ngày 14/1, Công an Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt đối tượng Trần Thị Hồng Giang (SN 1981, trú tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Hồng Giang tự rêu rao rằng bản thân mình có khả năng "soi", xử lý việc "phần âm" và quen biết với nhiều “thầy” uy tín, có thể nhờ để lập đàn, cúng lễ giải hạn. Từ đó, lợi dụng tâm lý mê tín, nhẹ dạ cả tin của người dân.

Giang bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP Vinh.

Sau khi nhận được thông tin người dân cung cấp, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng cảnh sát Hình sự lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 12/1, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành phá chuyên án, bắt Trần Thị Hồng Giang khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Vinh.

Điều tra ban đầu, Ban chuyên án xác định: Đầu tháng 3/2021, Trần Thị Hồng Giang đã chủ động tiếp cận làm quen với chị D.T.T. trú tại thành phố Vinh, Nghệ An. Giang tự giới thiệu rằng bản thân có khả năng soi và xử lý những việc về phần âm. Ban đầu chị T. không tin, nhưng rất nhiều lần Giang bịa ra thông tin là gia đình chị T. đang gặp nhiều vấn đề về phần âm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sức khoẻ, cuộc sống của gia đình.

Do hoang mang, lo sợ và tin tưởng lời Giang nói là thật nên chị T. đã nhờ Giang tìm cách "hoá giải". Thời gian đầu, Giang không yêu cầu chuyển tiền mua sắm lễ. Sau đó, Giang liên tục nói chị T. chuyển tiền cho Giang để cho ông bà tổ tiên “chứng” rồi sẽ hoàn lại cho chị T ngay sau khi xong lễ. Tin tưởng và nghĩ Giang sẽ chuyển lại sau khi “chứng” và việc làm lễ không phải mất chi phí nào nên chị T. đã vay mượn nhiều nơi để chuyển khoản cho Giang.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, Giang đã 50 lần yêu cầu chị T. chuyển tiền vào nhiều tài khoản do Giang cung cấp để làm lễ giải hạn, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Hiện vụ bịa chuyện tâm linh để chiếm đoạt tiền tỷ ở Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.