Tổng GĐ Bavico Đinh Tiến Sử bị CQĐT Bộ Quốc phòng truy nã vì lẽ gì?

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã có quyết định khởi tố bị can Đinh Tiến Sử vào ngày 24/10/2019 về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Bavico. Ông Đinh Tiến Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn Bavico Đà Lạt và khách sạn Bavico Nha Trang (đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội) cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Khi bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, tống đạt quyết định khởi tố thì bị can Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú và hiện không rõ bị can đang ở đâu. Theo quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, bị can Đinh Tiến Sử đã trốn ngày 28/10/2019. Chỗ ở trước khi trốn là một nhà trên đường Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.

Trước đó, khách sạn Bavico (số 2 Ngô Quyền, TP Nha Trang) được Quân khu 5 chấp thuận xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép đầu tư tháng 1/2014, trên khu đất rộng gần 4.000 m2. Tháng 2/2015, chủ đầu tư rầm rộ rao bán căn hộ du lịch, tổ chức hoạt động kinh doanh, đón khách. Sự việc này bị Quân khu 5 phản ứng vì đây là đất quốc phòng nên không được phép bán căn hộ du lịch. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn không chấp hành và tiếp tục bán cho rất nhiều người dân. Tháng 3/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Bạch Việt số tiền 103 triệu đồng về 2 hành vi: Thi công công trình khách sạn Bavico không đúng theo thiết kế về PCCC được phê duyệt; đưa khách sạn vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC. UBND tỉnh Khánh Hoà buộc Công ty Bạch Việt phải khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành quyết định trên. Ngày 19/6/2017, kết luận cuộc họp về vấn đề của khách sạn Bavico, ông Lê Đức Vinh (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu Công ty Bạch Việt dừng ngay các hoạt động kinh doanh cho đến khi khắc phục xong các tồn tại, sai phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn "kháng lệnh", việc kinh doanh vẫn diễn ra nhộn nhịp. Việc khắc phục các sai phạm của chủ đầu tư khách sạn Bavico chưa hoàn thành thì Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện chủ khách sạn tổ chức cho hàng chục "chân dài" bán dâm ngay tại khách sạn Bavico. Viện KSND TP Nha Trang truy tố về tội "chứa mại dâm", xảy ra trong khách sạn Bavico Nha Trang và đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang vào tối ngày 24/10/2017. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Sử về tội "chứa mại dâm" cùng ba bị can. Sử đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp bắt tại TP HCM vào chiều 2/2/2018, tạm giam 4 tháng để điều tra vụ án tổ chức "chứa mại dâm", phục vụ khách Trung Quốc tại khách sạn Bavico Nha Trang. Sau đó, bị can Sử được tại ngoại.