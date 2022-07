Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Tập trung khôi phục, phát triển kinh tế

Sáng 5/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm phát huy mọi nguồn lực của TP để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 2022.

Tập trung phục hồi kinh tế sau đại dịch

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro song bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, TP cùng với sự nỗ lực các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, TP Hà Nội đã kịp thời ứng phó thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Điểm lại tình hình phát triển kinh tế xã hội của TP, Bí thư Thành ủy cho biết, kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP Quý II tăng 9,49% (cả nước tăng 7,72%), cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm (6,4-6,9%). Tính chung 6 tháng đầu năm GRDP tăng 7,79% (cả nước tăng 6,42%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (6,02%). Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 176,9 ngàn tỷ đồng, bằng 56,8% so với dự toán, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021. Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 2,3 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 86,2%).

Thành phố hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức SEA Games 31, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật và con người góp phần tổ chức thành công của sự kiện. Đoàn Hà Nội đạt thành tích ấn tượng với 151/446 huy chương - chiếm 1/3 số huy chương toàn đoàn.

Về công tác tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 được chú trọng. Đến nay, 99,9% người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-17 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2; mũi nhắc lại tỷ lệ đạt cao (95,4% với người trên 18 tuổi); triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt trên 69,2% số trẻ thuộc đối tượng tiêm, hoạt động khám chữa bệnh được đảm bảo. Số ca mắc liên tục giảm mạnh, đến nay chỉ còn khoảng 150 ca/ngày, số ca tử vong rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,08%, và trong 75 ngày gần đây Hà Nội không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

"Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 3 vừa qua, Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với tỷ lệ thống nhất rất cao (95,18%). Thành phố đã họp bàn về kế hoạch triển khai dự án, Thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể để đạt tiến độ", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tập trung đề xuất nhiều giải pháp

Trước những hạn chế trong một số lĩnh vực, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị, tại Kỳ họp này các vị đại biểu HĐNDTP tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của TP, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của 6 tháng còn lại và cả năm 2022.

Trong đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Bám sát kế hoạch thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Khắc phục ngay những khâu còn yếu kém, chậm trễ trong 6 tháng đầu năm để cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và thu hút mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tiếp tục triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo Bí thư Thành ủy, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định 14 Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về cơ chế, chính sách, định mức chi trên địa bàn Thành phố. Vì vậy, Bí thư Thành uỷ đề nghị HĐND cần thảo luận kỹ, theo nguyên tắc cấp nào làm tốt việc gì TP sẽ giao cấp đó thực hiện. Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc; phấn đấu giảm bớt thời gian họp để tập trung xử lý công việc. Chú trọng rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách, thủ tục gây phiền hà, làm cản trở các hoạt động bình thường của Nhân dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, HĐND TP cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quyết định các nội dung quan trọng của TP. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Lựa chọn đúng các vấn đề quan trọng, cấp bách và đòi hỏi từ thực tiễn để bàn và ra nghị quyết có tính thiết thực, khả thi.