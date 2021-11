Bé gái 7 tháng tuổi bị sát hại ở An Giang: Người mẹ có là đồng phạm?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, trú tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để điều tra về các hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.



Hồng là nghi phạm đã hành hạ, dùng nước đổ vào miệng cháu N.M.T.K (sinh ngày 5/4/2021, con riêng của chị Nguyễn Thị Mỹ, người tình chung sống như vợ chồng với Hồng) khiến cháu bé tử vong, sau đó đem chôn nhằm phi tang. Sau khi gây án Hồng thường xuyên đe dọa giết, dùng hung khí đánh Nguyễn Thị Mỹ gây thương tích.

Hiện trường nơi các đối tượng chôn, phi tang xác bé gái 7 tháng tuổi.

Hành vi tàn nhẫn, mất nhân tính, mức chế tài nghiêm khắc nhất

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm Nguyễn Văn Hồng là rất tàn nhẫn, mất tính người lên đối tượng này sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu do cơ quan chức năng cung cấp về vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng Hồng về tội giết người theo Điều 123 và tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS (do hành vi đánh gãy tay cháu bé trước đó) để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời sẽ làm rõ hành vi xâm phạm thi thể của cháu bé để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi giết người, đối tượng Hồng sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, điều 123 BLHS năm 2015 như: "Giết người dưới 16 tuổi", "vì động cơ đê hèn" hoặc "Có tính chất côn đồ", "thực hiện tội phạm một cách man rợ" nên hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cụ thể, luật sư Cường phân tích, nếu vì lý do nhỏ nhặt mà đối tượng này đã thực hiện hành vi giết cháu bé sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "có tính chất côn đồ". Trường hợp giết người do ích kỷ, bội bạc sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng là "vì động cơ đê hèn". Hành vi giết cháu bé 7 tháng tuổi là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "giết người dưới 16 tuổi"(giết trẻ em). Hành vi đổ nước sôi vào miệng cháu bé gây ra đau đớn thể xác cho cháu bé trước khi chết nên hành vi này được xác định là "thực hiện tội phạm một cách man rợ".

Do đó, với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như trên, có thể đối tượng Hồng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Nguyễn Văn Hồng khai nhận tại Cơ quan Công an

Cùng tên sát nhân đi chôn cất con, mẹ bé có là đồng phạm?

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2021, Hồng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Mỹ (mẹ cháu bé). Thời gian này, Hồng nhiều lần hành hạ và làm gãy tay cháu bé . Khoảng 21h30 tối ngày 2/11, Hồng cùng Mỹ và Trần Điền (SN 1997, trú tại phường Châu Phú A) sử dụng ma túy. Thời điểm Mỹ đi sạc nhờ điện thoại, Hồng ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu K. khiến cháu tử vong. Đáng chú ý, thời điểm này, Điền đứng gần đó thấy nên đã xô Hồng ra và nói “Con nít người ta mà mày làm gì kì vậy”, Hồng trả lời “khóc hoài”.

Khi Mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết, Hồng bàn với Mỹ đem đi thiêu nhưng Mỹ không chịu do nghi ngờ Hồng đã giết con mình. Đến khoảng 2h sáng ngày 4/11, Hồng cùng Mỹ để cháu vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè Công viên 30/4 thuộc phường Châu Phú B, chôn để phi tang. Sau khi chôn xong, về nhà Hồng thường xuyên đe dọa giết và dùng hung khí đánh Mỹ gây thương tích. Đến trưa ngày 8/11, anh Vũ Công Luận là cha ruột của cháu K. đến chơi, không thấy cháu nên hỏi Mỹ, Mỹ kêu anh Luận ngồi giữ Hồng để Mỹ đến cơ quan Công an trình báo.

Trao đổi về thông tin trên, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của đối tượng Trần Điền và làm rõ hành vi, vai trò của chị Nguyễn Thị Mỹ, mẹ cháu bé.

Luật sư Cường cho rằng, để xác định mẹ cháu bé có bị xử lý với vai trò đồng phạm hay không. Đồng thời hành vi mang xác cháu bé đi chôn là hành vi rất bất thường, cơ quan điều tra sẽ đấu tranh đối với các đối tượng về hành vi này để xác định vai trò đồng phạm cũng như xác định hành vi che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể của cháu bé.

Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ và căn cứ vào các quy định của pháp luật để giải quyết. Đối với đối tượng Điền, nếu chứng kiến việc cháu bé bị đối tượng Hồng sát hại nhưng không trình báo với cơ quan điều tra, đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm.

