Tin nóng 21/6: Chiêu dụ dỗ của nam sinh tống tiền nữ sinh cấp 3

Chiêu dụ dỗ của nam sinh tống tiền nữ sinh cấp 3: Sau khi dụ dỗ một nữ sinh cấp 3 tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum quay clip "nóng" và hứa thưởng điện thoại Iphone 13, V.H.T.T. (19 tuổi, trú huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã dùng clip này để đe dọa, tống tiền nạn nhân. Ngày 21/6, Công an huyện Ngọc Hồi cho biết vừa bắt giữ đối tượng này.

Nghi vấn bé gái 7 tuổi ở Bắc Kạn bị anh họ hiếp dâm: Ngày 21/6, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang điều tra, làm rõ về việc bé gái Đ.T.L., sinh ngày 8/10/2015 bị chính anh họ của mình là T. T. V, (sinh năm 2007, trú tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) thực hiện hành vi hiếp dâm xảy ra tại thôn Bằng Viễn 1, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn. Nhân viên công ty tham ô hàng trăm triệu đồng: Trần Duy Quân (SN 1989, huyện Phú Tân, An Giang) là nhân viên của Công ty TNHH MTV Lương Thực Thoại Sơn với nhiệm vụ trực tiếp quản lý công nợ nông dân, thu hồi công nợ chuyển giao về công ty, đối chiếu số liệu theo yêu cầu. Lợi dụng điều đó, Quân đã thu công nợ của 12 người dân với tổng số tiền trên 483 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Ngày 21/6, Công an huyện Thoại Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Quân. Cháy lớn ở Hạ Long, 3 chiếc tàu bị thiêu rụi : Sáng 21/6, tại cơ sở sửa chữa tàu, thuyền có địa chỉ ở tổ 8, khu 5 (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy cháy từ một chiếc tàu cũ đang neo đậu rồi bất ngờ lan sang 2 chiếc tàu khác cùng trong cơ sở. Khoảng 30 phút tích cực áp dụng các biện pháp cứu hỏa, ngọn lửa đã được khống chế. Hiện Lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại. Bắt "siêu đạo chích" thực hiện hơn 20 vụ trộm: Phạm Văn Dũng (SN 1979, ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương) đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản tại hai phường Tứ Minh và Thanh Bình (TP Hải Dương), lấy đi nhiều hàng hiệu của chủ nhà tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. Ngày 21/6, Công an TP Hải Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dũng. Một người tử vong vì mâu thuẫn trên bàn nhậu: Anh N.T.H. (SN 1993) và Trần Minh Hiếu (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) cùng một số người khác ăn nhậu. Trong lúc nói chuyện, Hiếu và anh H. mâu thuẫn nên xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Hiếu dùng dao đâm anh H. tử vong. Ngày 21/6, Công an huyện Hóc Môn đang điều tra làm rõ. Bắt giữ Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Tín Nghĩa: Ngày 21/6,Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Quách Văn Đức, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tín Nghĩa (TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, đây là doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Tín Nghĩa. Thanh niên nhiều lần giao cấu với bạn gái “nhí”: Võ Hoàng Dũ (SN 2002, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và em T.T.C.N (SN 2007, ngụ cùng huyện) quen biết qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Dũ và N. đã hẹn gặp nhau và nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà Dũ, quán cà phê và sau đó đã bị người nhà nạn nhân phát hiện tố giác. >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

