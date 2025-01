Hải Dương: Khởi tố ông Lê Thanh Hồng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hải Dương), vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt bị can Lê Thanh Hồng (sinh năm 1973, trú tại số 250 phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở Công ty CP Đầu tư AVISA

Lê Thanh Hồng là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư AVISA (có địa chỉ tại số 250 phố Quang Trung) và Công ty CP Đầu tư Vạn Đạt Phát (số 10-12 phố Nhữ Đình Hiền, phường Lê Thanh Nghị) cùng TP Hải Dương.

Điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, Lê Thanh Hồng đưa ra thông tin gian dối về dự án bất động sản do Công ty CP Đầu tư AVISA làm chủ đầu tư để rao bán, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, điển hình như dự án AVISA City, khu đô thị Ái Quốc (TP Hải Dương). Dự án trên chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

Cơ quan công an đề nghị các bị hại cần sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hải Dương), số 35 đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương), qua các điều tra viên Phạm Duy Hưng, điện thoại 0975357157 và điều tra viên Đoàn Văn Linh, điện thoại 0975788895 để được giải quyết.

