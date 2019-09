Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe Đồ Rê Mí: Cơ sở bất ngờ đóng cửa

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ việc, cháu bé 3 tuổi tại Bắc Ninh bị bỏ quên 7 tiếng trên xe ô tô đưa đón tại một cơ sở Mầm non trên địa bàn. Sau khi cho con em mình đi học thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đến đón về.

Theo ghi nhận của PV báo Kiến Thức, ngày 16/9, nhiều phụ huynh cơ sở Mần non Đồ Rê Mí, thuộc thôn Đoài, xã Hoàng Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nơi cháu bé 3 tuổi theo học) đồng loạt đến đón con em mình về mà không biết lý do tại sao.

Qua đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, nhiều phụ huynh đưa con em mình đi học tại cơ sở Mầm non này, đến khoảng 9h thì đồng loạt phụ huynh bất ngờ nhận được cuộc gọi của cơ sở Mầm non Đồ Rê Mí là đến đón con em mình về mà không biết nguyên nhân vì sao phải đón các cháu. Đến khoảng 10h thì cơ sở mần non Đồ Rê Mí đã đóng cửa.

Chia sẻ với PV, bà T. có cháu theo học tại cơ sở này cho biết, vào sáng nay, bà T. vẫn đưa cháu đi học bình thường nhưng sau đó lại nhận được cuộc gọi của cơ sở Mầm non Đồ Rê Mí là đến đón cháu về chứ không biết tại sao cơ sở cho các cháu về nghỉ đột xuất như vậy.

Nhiều phụ huynh khi biết được thông tin có cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe phải nhập viện cấp cứu, họ cảm thấy lo lắng, bức xúc. Họ cho biết, sẽ đến đưa đón các học sinh về chứ không để xe của cơ sở này đưa đón các cháu như thường ngày nữa.

Nhiều phụ huynh đến con em minh về. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc một cháu bé bị bỏ quên trên ô tô đưa đón trường Đồ Rê Mí xảy ra vào ngày 13/9. Bước đầu công an xác định cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên ô tô tại cơ sở do cặp vợ chồng ông H. (ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) thuê nhà ở xã Đoàn Sơn, huyện Tiên Du để trông trẻ. Sáng 13/9, ông H. dùng xe đi đón các cháu bé và để sót một cháu 3 tuổi trên ô tô. Cháu bé đã ở trên xe từ 8h sáng đến 15h chiều. Khi phát hiện ra sự việc, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại BV Sản nhi tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển lên BV Nhi trung ương, Hà Nội. Khoảng 10h ngày 16/9, cơ sở Mầm non Đồ Rê Mí đã đóng cửu. Vị lãnh đạo này cho biết thêm: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện, mời vợ chồng ông H. lên làm việc, lập hồ sơ để tiến hành các biện pháp xử lý”. Công an tỉnh Bắc Ninh, cho hay, Công an huyện Tiên Du (tỉnh bắc Ninh) đã vào cuộc điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu xác minh, ngày 13/9, cháu bé đã bị bỏ quên trên xe khoảng 7 tiếng đồng hồ (từ 8h sáng tới 15h chiều). Bệnh viện Nhi T.Ư xác nhận sự việc cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của 1 trường mầm non tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đang được điều trị tích cực và theo dõi nội khoa. Theo đó, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước. Sau 2 ngày điều trị bé đã tỉnh, vẫn còn sốt nhẹ, tiếp xúc được với cha mẹ. Được biết, tới nay danh tính của bệnh nhi và trường cháu đang theo học vẫn chưa được tiết lộ. >>> Xem thêm video: Trẻ bị bỏ quên trên xe Ford Transit 16 chỗ, điều gì xảy ra?