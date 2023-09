Bé 2 tuổi bị bắt cóc, sát hại: Nghi phạm tự sát, vụ án sẽ thế nào?

Tối 22/9, Công an TP Hà Nội xác nhận, thi thể phụ nữ được phát hiện tại khu vực sông Đuống chính là Giáp Thị Huyền Trang, nữ nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi. Kết luận trên được đưa ra khi cơ quan công an có kết quả giám định ADN.



Điều tra cho thấy, Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang) là người được gia đình thuê đón cháu N.H.T (SN 2021). Ngày 19/9, sau khi đón cháu T từ trường mầm non tại xã Đa Tốn, Trang sử dụng xe máy chở cháu T đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên. Khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho gia đình cháu bé đòi tiền chuộc, sau đó tắt máy điện thoại.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang được xác định đã tự sát.

Trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, sẽ bị lực lượng Công an truy bắt. Do đó, đối tượng đã sát hại cháu bé để xoá dấu vết trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo. Sau khi sát hại cháu bé, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Do lo sợ, nên gia đình cháu T đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất, tối cùng ngày, Trang đã nhảy từ cầu Đuống xuống sông tự sát.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh Giết người. Nghi phạm Trang được xác định đã tự sát, vụ án sẽ diễn tiến ra sao?

Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nếu quá trình điều tra xác định bị can đã chết, không có đồng phạm khác, cũng không có người khác phạm tội, vụ án sẽ được đình chỉ.

Luật sư Cường cho rằng, khi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy cháu bé đã bị sát hại, có dấu hiệu của tội giết người nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội giết người theo quy định tại điều 123 BLHS để tiến hành điều tra.

Về mặt thủ tục tố tụng hình sự, pháp luật hình sự Việt Nam quy định chỉ xử lý với người phạm tội còn sống. Trường hợp quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà người thực hiện hành vi phạm tội đã chết, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can, bị cáo đã chết đó.

Tuy nhiên, trong vụ án hình sự mà đối tượng thực hiện hành vi đã chết, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra. Quá trình điều tra xác định người phạm tội duy nhất đã chết, không có đồng phạm khác, không còn người khác phạm tội, khi đó cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với vụ án đó.

Theo Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp: Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Một trong các căn cứ theo các quy định trên nêu rõ: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác”.

Thông tin vụ án cho đến nay cho thấy, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội giết người để tiến hành điều tra. Kết quả điều tra đến nay cũng cho thấy cơ quan điều tra đã xác định bị can Trang đã tự sát. Do đó, trường hợp bị can đã chết, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can này và vụ án vẫn có thể tiếp tục.

Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp tục làm rõ vụ án này có đồng phạm hay không ? Có người khác phạm tội hay không để tiếp tục tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp xác định có người đã giúp sức đối tượng thực hiện hành vi giết người hoặc có các hành vi khác liên quan đến bị can Trang, tác động đến tâm lý của bị can dẫn đến bị can thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ mở rộng điều tra xử lý với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án hình sự, cơ quan điều tra sẽ đặt ra nhiều giả thuyết, nhiều tình huống có thể xảy ra để tiến hành làm rõ, giải nghi đối với các tình huống. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã sát hại nạn nhân trước khi đòi tiền chuộc, rất có thể đối tượng lâm vào tình trạng nợ nần, túng quẫn, bị đòi nợ dẫn đến mang cháu bé đi bỏ trốn, khi cháu bé quấy khóc, không thể mang theo thì nãy sinh ý định sát hại cháu bé, sau đó mới này sinh ý định đòi tiền chuộc. Bởi vậy, nguyên nhân động cơ trong tình huống này là rất quan trọng, có thể là có người khác phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc để giải quyết triệt để vụ án này.

Nếu đối tượng sát hại cháu bé, thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản mà có thông báo cho người khác, người biết được sự việc đã giúp sức cho đối tượng bỏ trốn hoặc che giấu không tố giác tội phạm, người này cũng có thể bị xử lý về hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng đã tử vong, không lấy được lời khai của đối tượng, những thông tin từ các cuộc gọi, tin nhắn, các mối quan hệ giao tiếp của bị can này trước khi chết là những tình tiết quan trọng để kết luận nguyên nhân động cơ sự việc, đánh giá vụ án có đồng phạm khác, có người khác phạm tội hay không.

Như vậy, trong trường hợp bị can đã chết sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can này, nếu có người khác phạm tội với vai trò đồng phạm hoặc kết quả điều tra cho thấy có người khác phạm tội phạm khác thì sẽ tiếp tục điều tra xử lý đối với các bị can khác. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy vụ án chỉ có một bị can duy nhất đã chết, không còn người khác đồng phạm, không có người khác phạm tội khác thì sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can đồng thời cũng đình chỉ điều tra đối với vụ án này và vụ án này sẽ chính thức khép lại.