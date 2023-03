Bé 17 tháng tuổi bị hai “ác mẫu” bạo hành tử vong: Nguồn cơn tội ác?

Thông tin mới nhất vụ bé 17 tháng tuổi bị hai “ác mẫu” bạo hành tử vong, ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tiến hành tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Thị Lành (SN 1992) và Nguyễn Thị An (SN 1993), đều trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, TP Hà Nội về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu P.T.Đ (SN 2021, trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín).

Hai đối tượng Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị An



Hai “bảo mẫu” đều là mẹ nhưng lại gây tội ác

Điều tra ban đầu cho thấy, An và Lành thuê, mở cơ sở trông giữ trẻ hoạt động chui tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín và trước thời điểm xảy ra vụ việc, nơi đây trông giữ khoảng 10 cháu.

Khoảng hơn 1 tuần trước khi xảy ra vụ việc, cháu P.T.Đ được gia đình gửi đến nhà trẻ. Do cháu bé mới đến, quấy khóc, An và Lành đã bạo hành bằng cách đánh, tát vào đầu và mông.

Trưa ngày 23/2, khi nhóm trẻ được đưa vào buồng ngủ thì cháu Đ chạy ra cửa lớp đứng. Lành bực tức chạy theo dùng 2 tay bế xốc hai nách và ném đập đầu cháu Đ xuống nền nhà có dải thảm. Sau đó, nữ bảo mẫu này tiếp tục vào dùng tay tát vào mặt cháu Đ. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm lên đầu của cháu Đ. Đến 16h30 cùng ngày, cháu Đ được gia đình đón, Lành và An nói với gia đình là cháu Đ tự ngã.

Đến 9h30 sáng 26/2, khi cháu Đ tiếp tục khóc, An đã dùng chân đạp vào bụng. Khi cháu Đ bất tỉnh, An gọi gia đình đến cùng đưa cháu Đ đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 19h ngày 2/3, cháu Đ tử vong.

Đáng chú ý, khi cháu Đ bị thương tích nặng, hai bảo mẫu đã đã thống nhất lời khai khi trao đổi với gia đình và làm việc với cơ quan Công an. Gia đình cháu Đ do nhận thức hạn chế nên đã tin cháu bị ngã nhưng hành vi tội ác của hai bảo mẫu không qua mắt được cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, hai bảo mẫu An và Lành đều bật khóc, tỏ ra ân hận. Đáng chú ý, An đang có 2 con 11 tuổi và 6 tuổi, Lành cũng có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020. Tuy nhiên, hai đối tượng đã gây ra hành vi tội ác với một cháu bé 17 tháng tuổi khiến dư luận phẫn nộ.

“Em rất xin lỗi gia đình cháu Đ. Không may cháu đã mất, gia đình cháu thiệt hại và tổn thương đau đớn không thể hết. Không thể tha thứ cho việc làm của chúng em... nhưng em xin gia đình nạn nhân tha thứ để em có thể làm lại cuộc đời”, An tỏ ra hối hận và mong xinn gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời…Trong khi đó, Lành nói đã nhận thức được hành vi của mình là sai…”.

Cơ quan điều tra cho biết, cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành là cơ sở tự phát. Ảnh: NTA

Nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em cho biết, hành vi của hai nữ giáo viên là vô cùng tàn nhẫn, mất tính người. Đây là hành vi giết người nên việc bắt khẩn cấp để xử lý hình sự là cần thiết. Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng này sẽ bị xử lý về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Đến nay, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội phải thừa nhận nhiều lần đánh đập cháu bé dẫn đến nạn nhân tử vong.

Nếu lời khai trên của các đối tượng phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra sẽ khởi tố hai đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 bộ luật hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Lời khai của hai bảo mẫu gây chấn động dư luận, hoang mang cho các bậc phụ huynh khi có con em gửi tại các trường mầm non. Không ai nghĩ rằng những người mang danh cô giáo, "bảo mẫu" được các bậc phụ huynh tin yêu, quý trọng, gửi cả mạng sống của con mình cho họ mà lại có hành vi mất nhân tính đến như thế.

Thông thường những người làm nghề giáo là những người có tấm lòng yêu trẻ, có đạo đức tốt, sẵn sàng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là các cô giáo ở bậc mầm non, tiểu học, tình yêu trẻ và kỹ năng sư phạm là những yêu cầu đòi hỏi đầu tiên để hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Đa số các cô giáo mầm non là người tốt và có lòng yêu trẻ, hết lòng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những trường hợp giáo viên bạo hành trẻ em, thậm chí xâm phạm đến tính mạng của học sinh vậy bức xúc trong dư luận xã hội.

Nguồn cơn trẻ em bị bạo hành khi đến lớp

Qua điều tra, nghiên cứu về tình hình tội phạm bạo hành, xâm hại trẻ em, Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho biết, phần lớn các vụ việc giáo viên xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em đều là những người không được đào tạo bài bản hoặc vụ việc xảy ra ở các cơ sở giáo dục tư thục, thiếu sự quản lý của nhà nước.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em

Thời gian qua nhiều vụ việc bạo hành trẻ em mà người thực hiện hành vi là các bảo mẫu thường là những người chuyển ngành, trái ngành hoặc không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, không được đào tạo bài bản. Đây là hạn chế của công tác quản lý giáo dục trong thời gian qua ở một số địa phương.

Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ loại hình cơ sở giáo dục này, làm rõ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, trình độ của hai giáo viên này để xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội nhằm thực hiện giải pháp phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực giáo dục.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy hai bị can không được đào tạo bài bản, không có chứng chỉ, bằng cấp phù hợp, phải xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý nghiêm đối với những người đã tuyển dụng các giáo viên này cũng như buông lỏng trong công tác quản lý để sự việc xảy ra.

Các phụ huynh cũng có thể trình báo các sự việc bạo hành xảy ra tại trường học đồng thời kêu gọi tẩy chay các cơ sở giáo dục chui, thiếu đạo đức, yếu kém trong công tác quản lý để xảy ra hành vi giết người, giáo viên giết học sinh ngay tại cơ sở giáo dục. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đồng lõa với hành vi giết người, người quản lý cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định của pháp luật, giết người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi giết trẻ em, giết người vì lý do nhỏ nhặt, vì động cơ đê hèn cũng là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, trong vụ án này hai đối tượng này sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, Điều 123 bộ luật hình sự. Hình phạt mà các đối tượng này sẽ phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như vậy, vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội nên hai đối tượng này rất khó có thể thoát được mức án cao nhất là tử hình.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động giáo dục để kịp thời phát hiện ra các cơ sở giáo dục chui, hoạt động giáo dục không đúng pháp luật, các giáo viên, cán bộ, nhân viên không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

