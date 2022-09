Bất thường vụ giao con nhờ chữa bệnh…nhận tro cốt ở Lâm Đồng

Lời khai mâu thuẫn nhau:

Chiều 12/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vẫn đang điều tra, giải quyết đơn tố giác tội phạm liên quan vụ việc trên.

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay khi tiếp nhận đơn tố giác, lãnh đạo Công an tỉnh đã giao Phòng CSHS phối hợp với Công an TP Bảo Lộc mời ông L.M.Q. và một người phụ nữ tên T lên làm việc. Đáng chú ý, quá trình làm việc, hai người này có những lời khai mâu thuẫn. Lúc nói đốt xác cháu bé ở tỉnh Đắk Lắk, lúc lại khai đốt xác ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Khi cơ quan điều tra yêu cầu đưa đến các địa điểm trên để kiểm tra, xác minh, ông Q đưa ra giấy tờ bị ốm, sức khỏe yếu nên chưa đi được.

Quá trình điều tra, ông N có đơn xin rút lại tố cáo. Đến ngày 3/8, ông N gửi đơn tố cáo trở lại. Trong quá trình mời làm việc, ông N cũng trình bày lý do đau ốm, xin vào chậm. Ngày 9/9 mới đây, vợ chồng ông N mới vào làm việc, bàn giao mẫu tóc của vợ ông và một số hiện vật được cho là mẫu xương của cháu Q để cơ quan chức năng tiến hành giám định ADN. Ngày 12/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đem các mẫu trên đi TP HCM để giám định.

Thượng tá Đặng Văn Kiên, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, sở dĩ trước đó có chuyện tạm đình chỉ tố giác tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm (ngày 16/8) là do phải thực hiện theo thủ tục tố tụng (có quy định thời hạn). Tuy nhiên, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục các hoạt động điều tra liên quan, khi có kết quả giám định, nếu có căn cứ sẽ phục hồi điều tra ngay.

Nơi tự xưng là cơ sở nhận nuôi, điều trị bệnh tự kỷ là căn nhà cấp 4 thuê:

Căn nhà ở địa chỉ số 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng không như ông L.M.Q giới thiệu là cơ sở điều trị có bể bơi, sân vườn, đầy đủ tiện nghi... mà chỉ là một nhà trọ cấp 4 do ông Q thuê để sinh sống vào đầu năm 2022. Căn nhà này có 2 phòng ngủ, 1 chỗ bếp nấu ăn và 1 nhà vệ sinh. Trong nhà không có các tiện nghi và các thiết bị liên quan đến việc chữa trị. Người dân khu vực cho biết ông Q. đến thuê nhà hơn 6 tháng và không hề biết trong nhà trọ này có chữa bệnh cho trẻ tự kỷ.