Bắt tạm giam người bố dượng dâm ô con gái 10 tuổi

Liên quan tới vụ người bố dượng dâm ô con gái 10 tuổi, ngày 14/3, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1989, đăng ký thường trú tại thôn Tam Đô, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường tại cơ quan Công an. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Điện Biên nhận được đơn tố giác của anh Tòng Văn P. trú tại bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên tố giác hành vi dâm ô trẻ em của đối tượng Nguyễn Văn Trường. Đơn tố giác cho biết ngày 10/3, anh Tòng Văn Phúc phát hiện cháu L.T.K.N (sinh năm 2010) là cháu ruột anh Phúc bị đối tượng Nguyễn Văn Trường là bố dượng của cháu N. xâm hại tình dục. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an huyện Điện Biên đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác. Đồng thời lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ tài liệu theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trường đã thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô đối với cháu bé. Hiện vụ người bố dượng dâm ô con gái 10 tuổi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Nhân viên khách sạn dâm ô bé gái 14 tuổi