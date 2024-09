Bắt tạm giam kẻ đi uống rượu về rồi đánh cháu ruột tử vong

Ngày 9/9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh bắt, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Vàng Mí Say (SN 1990, trú tại thôn Phìn Sả, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Say.

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/9, sau khi đi uống rượu về, Vàng Mí Say gặp cháu V.M.P (sinh năm 2011, là cháu ruột của Say) ở sân điểm trường thôn Phìn Sả, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn.

Lúc này, Say đã chửi bới, liên tục đánh, lôi kéo cháu P. làm cháu ngã xuống nền bê tông của sân trường khiến phần đầu đập xuống nền bê tông gây chấn thương sọ não và tử vong trong thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do đối tượng Vàng Mí Say bực tức về việc cháu P. cùng bạn lấy xe máy của hàng xóm đi chơi rồi làm hỏng xe nên đã đánh cháu.

Hiện vụ đi uống rượu về rồi đánh cháu ruột tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.