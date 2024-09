Hyundai Tucson 2025 nhận cọc tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2024?

Theo một số nguồn tin, nhiều đại lý của Hyundai tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc trước mẫu xe Tucson thế hệ mới. Thông tin từ một tư vấn bán hàng cho biết, Hyundai Tucson 2025 mới dự kiến sẽ được ra mắt người tiêu dùng Việt trong tháng 10/2024 tới đây. Hiện Hyundai Thành Công vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Nhưng nếu thông tin này là thật thì khả năng cao mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2025 ra mắt Việt Nam cũng sẽ có thiết kế và trang bị tương tự Tucson thế hệ mới ở thị trường Hàn Quốc. Về ngoại hình, Hyundai Tucson 2025 sẽ có sự thay đổi nhẹ về mặt thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm. Điển hình như khu vực đầu xe có lưới tản nhiệt Parametric được thu nhỏ lại, đi kèm cụm đèn định vị dạng cánh chim. Tiếp đến là cản trước được mở rộng theo chiều ngang giúp xe trông bề thế hơn. Trong khi đó, khu vực thân xe và cụm đèn hậu của Hyundai Tucson mới gần như không thay đổi so với bản cũ. Tại quê nhà, Hyundai còn cung cấp thêm phiên bản N Line cho những khách hàng ưa thích phong cách thể thao. Với phiên bản này, Hyundai Tucson 2025 sẽ có lưới tản nhiệt với logo riêng, mâm xe hợp kim 19 inch và bộ ống xả kép. Bên trong khoang cabin của Hyundai Tucson 2025 được trang bị cụm màn hình kép giống như "đàn anh" Santa Fe 2024. Cụm màn hình này bao gồm đồng hồ lái điện tử và màn hình giải trí trung tâm có cùng kích thước 12,3 inch ghép lại với nhau. Vô lăng ba chấu được làm thanh mảnh hơn, tích hợp cụm phím bấm chức năng. Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, cần số truyền thống của xe đã bị loại bỏ, thay thế bằng lẫy chuyển số đặt phía sau vô lăng. Cụm điều khiển trung tâm được đặt nằm ngay phía dưới cửa gió điều hòa, bao gồm các nút chức năng chỉnh điều hòa, hệ thống âm thanh và ghế ngồi. Bệ tỳ tay trung tâm của Hyundai Tucson 2025 cũng được thiết kế lớn hơn, tích hợp ngăn chứa đồ, sạc điện thoại không dây và khay đựng cốc. Ngoài ra, xe còn được nâng cấp hệ thống đèn viền trang trí nội thất, bổ sung tính năng thu phí tự động không dừng khi qua trạm thu phí, khóa kỹ thuật số Digital Key 2, máy quét vân tay, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, camera hành trình, ghế lái/gương chiếu hậu nhớ vị trí và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Hyundai Tucson 2025 còn được bổ sung nhiều công nghệ đáng chú ý như: Chế độ địa hình tự động (có chức năng xác định mặt đường trong thời gian thực và tự động chọn chế độ lái tối ưu) hay Hệ thống kiểm soát ổn định khi gió mạnh (Cross Wind Stability Control), giúp cải thiện độ ổn định của xe ở dải tốc độ cao. Dự kiến, Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam sẽ vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L với công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 2.0L, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Thứ ba là động cơ xăng tăng áp 1.6L cho công suất 180 mã lực và 265 Nm mô men xoắn. Các động cơ trên xe đều đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Mức giá xe Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam hiện chưa công bố, nhưng dự đoán tăng nhự so với phiên bản cũ vẫn đang bán ra thị trường. Video: Hyundai Tucson thế hệ mới sắp bán tại Việt Nam có gì?

