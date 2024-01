Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Hanwo 2 về tội Trốn thuế

Ngày 11/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án Trốn thuế xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Giang - Giám đốc Công ty TNHH Hanwo 2 để điều tra về tội Trốn thuế theo quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Giang

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương xác định, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hanwo 2, liên tiếp trong các năm 2019 và 2020, Vũ Hồng Giang với vai trò là người đại diện theo pháp luật và giữ chức Giám đốc công ty đã sử dụng 80 tờ hoá đơn (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo) với tổng số tiền hơn 111 tỷ đồng (thuế GTGT hơn 11 tỷ đồng) của một doanh nghiệp tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để hạch toán hàng hoá đầu vào.

Sau đó, đối tượng tiếp tục kê khai đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho hoàn thuế GTGT trên số hoá đơn này, gây thiệt hại cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.

