Không khí lạnh tăng cường, miền núi có thể xuất hiện băng giá

Ngày 19/12/2023, do không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, khả năng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,5 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 7,4 độ C, Cao Bằng 10 độ C, Bắc Cạn 12 độ C, Hà Nội 12,8 độ C...

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội có mưa nhỏ.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm , vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế từ 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội, hôm nay khi không khí lạnh tràn về, trời có mưa nhỏ rải rác sau tạnh ráo và trời chuyển rét đậm. Mức nhiệt cao nhất còn 17 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm nay, từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng ráo. Trong đó, Tây Nguyên trời mát, không quá 29 độ; TP HCM và các tỉnh Nam Bộ nền nhiệt cao hơn, đến 34 độ nên cảm giá khá oi bức vào trưa và đầu giờ chiều.

