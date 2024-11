Bắt người đàn ông lẻn vào nhà dân trộm xe máy ở Bắc Giang

Ngày 11/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 07h00 ngày 9/11, Công an huyện Yên Thế tiếp nhận tin báo của ông Lý Ngọc Tính (SN 1971, trú tại TDP Mạc 2, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về việc: Khoảng 17h35 ngày 8/11, ông Tính bị mất trộm 1 xe mô tô, nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu sơn trắng, mang BKS 98C1-217.72 khi để tại nhà ở TDP Mạc 2, TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định đối tượng phạm tội. Đến 16h00 cùng ngày, Công an huyện đã triệu tập Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1988, trú tại xóm Tân, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đến Công an huyện để làm việc.

Tại Công an huyện Yên Thế , Nguyễn Huy Hoàng đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô của ông Lý Ngọc Tính. Hiện Công an huyện Yên Thế đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Huy Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.