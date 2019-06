Bắt khẩn cấp nghi can gọi giang hồ “vây” xe chở công an ở Biên Hoà

(Kiến Thức) - Tối 19/6, Công an Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ KP.1, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) vì có liên quan đến việc gọi giang hồ “vây” xe chở công an ở Biên Hoà.