Bắt kẻ cố ý làm hư hỏng ô tô rồi nhờ người khác nhận tội

Ngày 10/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Sơn Hà (SN 1975, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Hoàng Sơn Hà tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an TP Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của anh Trần Tuấn Hùng (SN 1988, trú tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) - là nhân viên lái taxi về việc phát hiện chiếc ô tô KIA MORNING, biển kiểm soát 12A-081.33 của anh Hùng bị trầy xước và móp ở 2 cánh cửa bên trái của xe khi đỗ ở trước cửa nhà.

Công an thành phố đã tiến hành xác minh, đồng thời trích xuất camera nơi xảy ra vụ việc, xác định: Vào khoảng 2h ngày 26/3/2024, chiếc ô tô nhãn hiệu AUDI Q7, biển kiểm soát 30A-206.28 do Hoàng Sơn Hà điều khiển, lùi đâm vào cánh cửa sau phía bên trái xe taxi, sau đó chiếc xe AUDI tiếp tục tiến lên và lùi thêm 2 lần nữa vào cùng vị trí trên làm trầy xước và móp cánh cửa xe. Tiếp đó, Hà xuống xe và đá nhiều phát vào cánh cửa ghế lái rồi mới lên xe bỏ đi.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập đối với Hoàng Sơn Hà để làm rõ sự việc, tuy nhiên đối tượng không chấp hành, đồng thời nhờ người khác nhận thay mình cầm lái để trốn tránh trách nhiệm và hướng dẫn cách đối phó với cơ quan điều tra qua tin nhắn Zalo. Trước những chứng cứ mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đưa ra, Hoàng Sơn Hà đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng cố ý làm hư hỏng ô tô rồi nhờ người khác nhận tội theo quy định của pháp luật.