Bắt giữ 'mắt xích' quan trọng trong vụ vận chuyển hơn 600 kg ma túy

Công an Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giáp, người được đánh giá là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia ở Hà Tĩnh.

Ngày 28/4, Công an Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giáp (45 tuổi, trú huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Giáp được đánh giá là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia công an vừa triệt phá.



Chiều 15/4, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với công an Hà Tĩnh và Nghệ An khám xét căn nhà trên đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An).

Tại đây, cảnh sát phát hiện, thu giữ 580 kg ma túy đá và 40 bánh heroin được ngụy trang trong các thùng carton.

Hơn 640 kg ma túy cùng nhiều tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

5 người nghi liên quan đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia bị tạm giữ điều tra. Từ lời khai những người trên, cảnh sát bắt giữ Giáp.



Khám xét nhà Gíap ở thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn), công an thu giữ thêm 60 bánh heroin, 60 kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm trị giá hơn 7,5 tỷ đồng; 3 giấy cho vay nợ 14 tỷ đồng cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng và tài liệu liên quan.

Đến ngày 27/4, tổng số ma túy thu trong chuyên án là 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin.