Chi tiết Renault Captur 2024 - SUV hạng B cạnh tranh Peugeot 2008

Renault Captur là xe gầm cao SUV thuộc phân khúc B, hiện đang ở thế hệ thứ 2 từ năm 2019 đến nay. Nó cũng được biết đến là nền tảng để Mitsubishi tạo ra chiếc ASX thế hệ mới nhất bằng cách đổi tên và đổi logo để làm sản phẩm SUV hạng B của hãng Nhật tại khu vực châu Âu (chứ không đưa chiếc Xforce từ Đông Nam Á qua). Do đã hiện diện trên thị trường được khá lâu nên giờ là lúc thích hợp để Captur nhận được bản nâng cấp facelift giữa chu kỳ thế hệ, với ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Renault và hàng loạt cải tiến về công nghệ. Renault Captur 2024 mới lần này cũng tuân thủ cam kết của hãng xe Pháp về chính sách thân thiện với môi trường khi hầu như không sử dụng đến các chất liệu da hoặc chrome. Ngoại hình Captur 2024 có nhiều nét tương đồng với các mẫu xe mới ra mắt gần đây của Renault như Scenic E-Tech hay Rafale. Đội ngũ thiết kế hướng đến mục tiêu làm cho Captur trở nên cao cấp hơn nên đã thay đổi phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng chính dùng đèn LED toàn bộ, được đi kèm với dải đèn ban ngày hình mũi tên đặt tại phần cản trước có hình khối khác biệt so với trước. Cụm đèn hậu cũng được thay đổi để có đồ họa mới mẻ. Logo hãng được cập nhật theo mẫu thiết kế mới nhất ở cả phía trước và phía sau xe. Các lựa chọn mâm có kích thước từ nhỏ nhất 17 inch đến lớn nhất 19 inch. Khách hàng sẽ được chọn giữa 14 màu sơn ngoại thất khác nhau, phần lớn đều là các màu tươi tắn rực rỡ, thể hiện sự năng động trẻ trung. Cấp độ cấu hình cao nhất của dòng xe Captur trước đây là RS Line, nhưng kể từ đời 2024 này được loại bỏ và thay thế bằng bản Esprit Alpine. Những chi tiết đặc trưng bao gồm cản màu xám Slate Gray, một số họa tiết trang trí màu đen bóng và bộ mâm 19 inch với kiểu dáng độc quyền. Bên trong nội thất Captur 2024 là sự xuất hiện của các màn hình mới, bao gồm màn hình đồng hồ 10,25 inch phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,4 inch chạy hệ điều hành OpenR dựa trên Android Automotive 12. Xe còn được trang bị bệ sạc không dây, hệ thống đèn viền nội thất với khả năng tự thay đổi tùy theo thời gian trong ngày và các cổng sạc USB-C với số lượng từ 2 đến 4 tùy theo cấu hình. Ngoài ra còn có tùy chọn dàn âm thanh Harman Kardon với 9 loa. Riêng bản Esprit Alpine được trang bị sẵn chất liệu bọc nội thất thân thiện với môi trường, họa tiết trang trí hình lá quốc kỳ Pháp, chỉ khâu màu xanh, một số thành phần trang trí màu xám trên bảng điều khiển trung tâm và bộ bàn đạp làm từ nhôm. Xe vẫn chỉ có 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi nhưng hàng ghế sau dịch chuyển linh hoạt. Mặc dù Captur 2024 vẫn được phát triển từ nền tảng khung gầm CMF-B quen thuộc của Renault, nhưng ở bản đời mới lần này các kỹ sư của hãng xe Pháp đã tinh chỉnh lại cách sắp xếp hệ thống treo, đặc tính của bộ giảm chấn và độ nhạy thước lái, tất cả nhằm cải thiện cảm giác vận hành theo hướng thú vị hơn. Riêng cấu hình Esprit Alpine dùng loại giảm chấn hoàn toàn mới và trang bị bộ lốp Michelin 225/45R19 hiệu năng cao. Các lựa chọn về hệ truyền động của Captur 2024 tiếp tục được giữ nguyên từ đời trước. Đầu tiên là động cơ tăng áp TCe 3 xy-lanh dung tích 1.0L, có công suất 90 mã lực nếu dùng xăng thông thường hoặc 100 mã lực nếu chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Tiếp đến là động cơ xăng tăng áp TCe 4 xy-lanh dung tích 1.3L với 3 mức công suất khác nhau. Ở trạng thái cơ bản là hút khí tự nhiên có công suất 155 mã lực. Nếu kết hợp với hệ thống hybrid dạng nhẹ 48V, sẽ có công suất 140 mã lực khi đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hoặc 160 mã lực nếu đi kèm hộp số tự động EDC. Cuối cùng, cao cấp nhất, là hệ truyền động hybrid E-Tech có tổng công suất 145 mã lực, bao gồm động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.6L, 2 mô-tơ điện, bộ pin 1,2 kWh và hộp số tự động ly hợp đa chế độ, truyền sức kéo đến cầu trước. Theo Renault, hơn 41% khách hàng mua xe Captur thế hệ 2 ở các năm trước đây đều chọn bản hybrid này. Captur 2024 còn được trang bị tính năng chuyển đổi chế độ lái Multi-Sense bao gồm các lựa chọn Eco, Sport, Comfort và MySense, cùng thiết lập tùy chọn Extended Grip gia tăng độ bám đường với 2 lựa chọn là Snow (đi đường tuyết) và All-Terrain (đa địa hình). Các hệ thống an toàn được cải tiến với tổng cộng 28 chức năng ADAS, bao gồm tính năng hỗ trợ lái chủ động Active Driver Assist và tùy chọn Hybrid Predictive Driving. Captur 2024 được Renault bán ra tại châu Âu kể từ tháng 4 này. Xe vẫn được sản xuất từ nhà máy tại Valladolid, Tây Ban Nha. Giá xe Renault Captur 2024 hiện chưa được công bố. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Peugeot 2008, Ford Puma, Nissan Juke, Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq… Video: Xem chi tiết SUV hạng B - Renault Captur 2024.

Renault Captur là xe gầm cao SUV thuộc phân khúc B, hiện đang ở thế hệ thứ 2 từ năm 2019 đến nay. Nó cũng được biết đến là nền tảng để Mitsubishi tạo ra chiếc ASX thế hệ mới nhất bằng cách đổi tên và đổi logo để làm sản phẩm SUV hạng B của hãng Nhật tại khu vực châu Âu (chứ không đưa chiếc Xforce từ Đông Nam Á qua). Do đã hiện diện trên thị trường được khá lâu nên giờ là lúc thích hợp để Captur nhận được bản nâng cấp facelift giữa chu kỳ thế hệ, với ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Renault và hàng loạt cải tiến về công nghệ. Renault Captur 2024 mới lần này cũng tuân thủ cam kết của hãng xe Pháp về chính sách thân thiện với môi trường khi hầu như không sử dụng đến các chất liệu da hoặc chrome. Ngoại hình Captur 2024 có nhiều nét tương đồng với các mẫu xe mới ra mắt gần đây của Renault như Scenic E-Tech hay Rafale. Đội ngũ thiết kế hướng đến mục tiêu làm cho Captur trở nên cao cấp hơn nên đã thay đổi phần đầu xe, cụm đèn chiếu sáng chính dùng đèn LED toàn bộ, được đi kèm với dải đèn ban ngày hình mũi tên đặt tại phần cản trước có hình khối khác biệt so với trước. Cụm đèn hậu cũng được thay đổi để có đồ họa mới mẻ. Logo hãng được cập nhật theo mẫu thiết kế mới nhất ở cả phía trước và phía sau xe. Các lựa chọn mâm có kích thước từ nhỏ nhất 17 inch đến lớn nhất 19 inch. Khách hàng sẽ được chọn giữa 14 màu sơn ngoại thất khác nhau, phần lớn đều là các màu tươi tắn rực rỡ, thể hiện sự năng động trẻ trung. Cấp độ cấu hình cao nhất của dòng xe Captur trước đây là RS Line, nhưng kể từ đời 2024 này được loại bỏ và thay thế bằng bản Esprit Alpine. Những chi tiết đặc trưng bao gồm cản màu xám Slate Gray, một số họa tiết trang trí màu đen bóng và bộ mâm 19 inch với kiểu dáng độc quyền. Bên trong nội thất Captur 2024 là sự xuất hiện của các màn hình mới, bao gồm màn hình đồng hồ 10,25 inch phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,4 inch chạy hệ điều hành OpenR dựa trên Android Automotive 12. Xe còn được trang bị bệ sạc không dây, hệ thống đèn viền nội thất với khả năng tự thay đổi tùy theo thời gian trong ngày và các cổng sạc USB-C với số lượng từ 2 đến 4 tùy theo cấu hình. Ngoài ra còn có tùy chọn dàn âm thanh Harman Kardon với 9 loa. Riêng bản Esprit Alpine được trang bị sẵn chất liệu bọc nội thất thân thiện với môi trường, họa tiết trang trí hình lá quốc kỳ Pháp, chỉ khâu màu xanh, một số thành phần trang trí màu xám trên bảng điều khiển trung tâm và bộ bàn đạp làm từ nhôm. Xe vẫn chỉ có 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi nhưng hàng ghế sau dịch chuyển linh hoạt. Mặc dù Captur 2024 vẫn được phát triển từ nền tảng khung gầm CMF-B quen thuộc của Renault, nhưng ở bản đời mới lần này các kỹ sư của hãng xe Pháp đã tinh chỉnh lại cách sắp xếp hệ thống treo, đặc tính của bộ giảm chấn và độ nhạy thước lái, tất cả nhằm cải thiện cảm giác vận hành theo hướng thú vị hơn. Riêng cấu hình Esprit Alpine dùng loại giảm chấn hoàn toàn mới và trang bị bộ lốp Michelin 225/45R19 hiệu năng cao. Các lựa chọn về hệ truyền động của Captur 2024 tiếp tục được giữ nguyên từ đời trước. Đầu tiên là động cơ tăng áp TCe 3 xy-lanh dung tích 1.0L, có công suất 90 mã lực nếu dùng xăng thông thường hoặc 100 mã lực nếu chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Tiếp đến là động cơ xăng tăng áp TCe 4 xy-lanh dung tích 1.3L với 3 mức công suất khác nhau. Ở trạng thái cơ bản là hút khí tự nhiên có công suất 155 mã lực. Nếu kết hợp với hệ thống hybrid dạng nhẹ 48V, sẽ có công suất 140 mã lực khi đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hoặc 160 mã lực nếu đi kèm hộp số tự động EDC. Cuối cùng, cao cấp nhất, là hệ truyền động hybrid E-Tech có tổng công suất 145 mã lực, bao gồm động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.6L, 2 mô-tơ điện, bộ pin 1,2 kWh và hộp số tự động ly hợp đa chế độ, truyền sức kéo đến cầu trước. Theo Renault, hơn 41% khách hàng mua xe Captur thế hệ 2 ở các năm trước đây đều chọn bản hybrid này. Captur 2024 còn được trang bị tính năng chuyển đổi chế độ lái Multi-Sense bao gồm các lựa chọn Eco, Sport, Comfort và MySense, cùng thiết lập tùy chọn Extended Grip gia tăng độ bám đường với 2 lựa chọn là Snow (đi đường tuyết) và All-Terrain (đa địa hình). Các hệ thống an toàn được cải tiến với tổng cộng 28 chức năng ADAS, bao gồm tính năng hỗ trợ lái chủ động Active Driver Assist và tùy chọn Hybrid Predictive Driving. Captur 2024 được Renault bán ra tại châu Âu kể từ tháng 4 này. Xe vẫn được sản xuất từ nhà máy tại Valladolid, Tây Ban Nha. Giá xe Renault Captur 2024 hiện chưa được công bố. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Peugeot 2008, Ford Puma, Nissan Juke, Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq… Video: Xem chi tiết SUV hạng B - Renault Captur 2024.