Bắt giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Nguyễn Văn Hồng

Chiều 18/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ba bị can Hồng, Toàn, Điềm.

Cùng bị khởi tố, bắt giam về tội danh trên còn có Phan Thanh Vĩnh Toàn - nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch và Đỗ Tấn Điềm - nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng nêu trên.

Kết quả khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng

Đây là diễn biến mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Các đối tượng trên được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức (đã bị khởi tố bắt tạm giam) - nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo đúng quan điểm “Xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

