Bắt đối tượng truy nã tội mua bán người sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 24/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ thành công đối tượng truy nã về tội danh “mua bán người” sau 8 năm lẩn trốn, theo Quyết định truy nã số 02 ngày 25/3/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai. Đối tượng bị bắt là Thào Văn Lập (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Qua, xã Bản Qua, huyện Bát Xát).



Đối tượng Thào Văn Lập. Ảnh Công an tỉnh Lào Cai.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 12/2014, Thào Văn Lập cùng đồng bọn là Trần Văn Nguyên (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại huyện Bát Xát) đã lừa bán nạn nhân nữ là T.V.X sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện và ra quyết định truy nã, Lập đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi sang Trung Quốc sinh sống. Sau đó, Lập bị trả về Việt Nam về tội danh “vượt biên trái phép”. Qua 8 năm, Lập đã lẩn trốn ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau và làm nhiều công việc nhằm tránh sự truy nã của Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 15h ngày 23/5, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã bắt giữ thành công Thào Văn Lập tại khu vực xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ xác thực của cơ quan công an, Thào Văn Lập đã nhận tội và khai nhận hành vi mua bán người của bản thân.