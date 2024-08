Bắt đối tượng trộm cắp hàng loạt xe máy ở Vĩnh Phúc

Các đối tượng đã lợi dụng sự chủ quan lơ là, mất cảnh giác của người dân, dùng vam phá khóa trộm cắp. Thời điểm mà các đối tượng gây án thường vào buổi trưa hoặc buổi tối, khi người dân sơ hở để xe máy ở ngoài đường không khóa cổ, khóa càng, không người trông coi để trộm cắp…

Đối tượng Nguyễn Duy Quang tại cơ quan Công an.

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường, xã nhanh chóng tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra kiểm soát xung quanh địa bàn TP Vĩnh Yên. Sau thời gian mật phục, ngày 30/7/2024 tổ công tác của Công an thành phố phối hợp quần chúng nhân dân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Quang (SN 1998 trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Quá trình đấu tranh, Quang khai nhận đã cùng 1 đối tượng tên Minh quen qua mạng xã hội cùng nhau thực hiện vụ trộm cắp xe máy trên. Ngoài ra, Quang khai nhận còn thực hiện 5 vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Vĩnh Yên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Quang về hành vi trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục xác minh, truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.