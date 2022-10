Bắt đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Ngày 19/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thao (30 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Hoàng Thao khi bị cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh thành tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan tới đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã đấu tranh, làm rõ đối tượng Hoàng Thao chính là đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ nêu trên.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố từ năm 2018. Qua các giai đoạn điều tra, đã có nhiều đối tượng liên quan tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được làm rõ.