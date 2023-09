Bắt đối tượng đột nhập nhà dân, trộm hơn 200 triệu ở Hưng Yên

Ngày 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Thành (SN 1993, trú tại thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản. Đây chính là đối tượng nghiện ma túy, lẻn vào nhà dân trộm hơn 200 triệu đồng gần 1 tháng trước.

Đối tượng Vũ Đình Thành tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an huyện Ân Thi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh C.V.Đ (SN 1976, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi) về việc, khoảng 10h ngày 29/8/2023, lợi dụng lúc gia đình đi vắng, kẻ gian đã phá khóa cửa, lục soát và trộm cắp số tiền hơn 193 triệu đồng cùng 1 đôi bông tai bằng vàng (do anh Đ. cất trong hộp sắt có khóa để dưới gầm giường).

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Ân Thi đã phối hợp với Công an xã Đào Dương tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Vũ Đình Thành là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình anh Đ.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận: Do bản thân nghiện ma túy, không có công việc ổn định nên thường đi lang thang tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã thu giữ toàn bộ số tiền, vàng do đối tượng trộm cắp của gia đình anh Đ. (tổng giá trị tài sản khoảng hơn 200 triệu đồng).

Được biết, Vũ Đình Thành từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Ân Thi đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.