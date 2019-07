Bắt đối tượng cứa cổ, cướp tài sản tài xế xe ôm công nghệ GrabBike

Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã bắt được nghi can cứa cổ tài xế xe ôm Grab.

Sáng 15/7, nguồn tin của PV xác nhận, Đội CSHS, Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường An Bình (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã bắt được nghi can cứa cổcướp xe gây chấn động dư luận.