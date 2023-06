Bắt cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế An Giang liên quan “bà trùm” Mười Tường

Cơ quan Điều tra VKSND tối cao vừa khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Tấn, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang và Điều tra viên Nguyễn Minh Trí về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 BLHS.



Cả hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ án buôn lậu đường cát của " trùm buôn lậu" Mười Tường .

Ông Hồ Văn Tấn khi còn giữ chức vụ.

Trước đó, năm 2022, Cơ quan Điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Tài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang để điều tra cũng về tội danh trên.

Cuối năm 2018, Bộ Công an đã bắt quả tang và tạm giữ bốn ghe cùng toàn bộ hàng hóa nhập lậu là 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 1 tỷ đồng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu. Sau đó, vụ án được chuyển về PC03 tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thời điểm đó, ông Lê Tấn Tài giữ chức Phó trưởng PC03, được giao phụ trách vụ án, còn Trí là điều tra viên. Do có quan hệ họ hàng với Mười Tường nên Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Đáng chú ý, thượng tá Hồ Văn Tấn, Trưởng Công an huyện An Phú được điều động về giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang nhưng không xử lý vụ án đúng theo quy định, mà bỏ lọt tội phạm.

Vụ án sau đó được điều tra lại, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Mười Tường và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.

Ngày 9/1/2023, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 6 đồng phạm cùng về “Tội buôn lậu”. Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh mức án 14 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Hoàng Út 13 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Tường Cẩm Tú 7 năm tù nam; 4 bị cáo Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương cùng mức án 8 năm tù.

Thượng tá Hồ Văn Tấn, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang sau đó đã bị Công an tỉnh An Giang tạm đình chỉ công tác.

Ngày 14/4/2023, tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Thượng tá Hồ Văn Tấn - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú do vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.