Bắt cô gái lừa đảo làm thủ tục du học hơn 8 tỷ đồng

Ngày 25/3, Công an TP HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh (sinh năm 1988; hộ khẩu thường trú 510 Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10, TP HCM), để tiếp tục điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Phương Thanh tại cơ quan điều tra.

Theo Công an TP HCM, anh N.Đ.G. ngụ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội có quen biết với Thanh từ 2011. Năm 2017, anh G. có nhu cầu du học Mỹ, khi biết việc này, Thanh nói cho anh G. biết là có mối quan hệ quen biết tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM, có khả năng giúp cho anh G. được duyệt thủ tục du học.

Theo đó, Thanh hứa giúp và yêu cầu anh G. nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục. Anh G. tin tưởng vào lời của Thanh nên đã báo cho mẹ là bà T.T.T.B biết.

Sau đó, anh G. và mẹ đã chuyển tiền cho Thanh nhiều lần, với hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD.

Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng gì vào việc làm thủ tục du học cho anh G. mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Theo Công an TP HCM, kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh G.

Khi chuyển tiền cho Thanh đã lâu nhưng anh G. vẫn không được cấp visa đi du học nên anh G và mẹ viết đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (PC01).

Sau khi biết bị tố cáo, Thanh không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với Cơ quan điều tra sau đó bỏ trốn cho đến khi bị bắt.