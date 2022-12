Xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm ở Hà Nội

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chiều muộn 27/12, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S trên đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình, Hà Nội) vẫn có rất đông phương tiện đến xếp hàng chờ kiểm định. Các xe xếp hàng dài từ ngoài cổng vào trong khu vực đăng kiểm. Một nhân viên đăng kiểm phải thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, sắp xếp vị trí đỗ xe chờ đến lượt cho các tài xế nhằm ổn định TTATGT khu vực đơn vị đăng kiểm. Xếp hàng đã 2 tiếng mà vẫn chưa đến lượt, anh Tuấn (Hà Nội) cho biết, xe hết hạn kiểm định nhưng đưa ra Trung tâm Đăng kiểm ở Phạm Văn Đồng thấy đông quá nên quay ra kiểm định ở trạm Lê Quang Đạo. Ai ngờ bên này cũng đông không kém. Một chủ xe khác cũng cho biết, đây là lần thứ 4 anh đi đăng kiểm xe nhưng chưa lần nào phải chờ lâu như thế. Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903S cho biết, bên cạnh các xe sắp hết hạn kiểm định theo chu kỳ, thời điểm cuối năm, người dân gia tăng mua xe mới dẫn đến lượng phương tiện tăng cao. Ngoài ra, tháng 1/2023 có nhiều ngày nghỉ (3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 7 nghỉ Tết Nguyên đán và ngày nghỉ cuối tuần), người dân lo gần Tết sẽ đông nên đưa xe đi đăng kiểm trước hạn. Những ngày gần đây, mỗi ngày trung tâm đăng kiểm này thực hiện kiểm định khoảng 160 - 180 phương tiện, tăng khoảng 20-30% so với trước. Để đáp ứng nhu cầu kiểm định tăng cao, Trung tâm Đăng kiểm 2903S đã bố trí nhân viên làm thêm giờ, nhận đặt lịch hẹn qua hotline, fanpage facebook, zalo để tư vấn cho khách hàng đến vào các giờ phù hợp, tránh ùn tắc. Cùng với đó bố trí nhân viên sắp xếp xe tại cổng ra vào, đảm bảo an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Khoảng 17h10 ngày 27/12, tại Trung tâm Đăng kiểm 2925D trên đường Trần Vỹ (phường Mai Dịch, quận Nam Từ Liêm) vẫn còn gần 10 xe chờ đến lượt vào thực hiện kiểm định, trong khi, thường 17h, các trung tâm đăng kiểm sẽ hết ca làm việc. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, phía trong trung tâm đăng kiểm, các dây chuyền kiểm định vẫn đang hoạt động hết công suất, đăng kiểm viên vẫn tập trung cao độ để kiểm tra đủ các hạng mục trong quy trình kiểm định xe cơ giới. Theo lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm 2925D, khoảng 3 ngày gần đây, lượng phương tiện đến trạm tăng đột biến, mỗi ngày kiểm định khoảng 100 xe, trong khi ngày bình thường chỉ khoảng 30 xe, tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, do mặt bằng rộng nên tại đây không xảy ra hiện tượng ùn ứ bên ngoài đường dẫn vào trung tâm đăng kiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đề xuất lệ phí cấp giấy đăng kiểm ô tô 0 đồng (Nguồn: INVEST TV)

