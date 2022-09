Bắt 3 đối tượng mua bán các thiếu nữ làm nhân viên quán karaoke

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can về tội mua bán người gồm: Văn Duy Dương (SN 1969, trú tại thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Hoàng Ngọc Hòa (SN 1991, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên); Phan Thị Hồng (SN 1991, trú tại thôn Khe Nát, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

3 đối tượng Văn Duy Dương, Phan Thị Hồng và Hoàng Ngọc Hoà.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây liên quan đến tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh lân cận. Kết quả điều tra xác định: Thông qua mạng xã hội facebook, Phan Thị Hồng mua hai cháu T. và A. (cùng sinh năm 2008) từ một phụ nữ có tài khoản facebook là “P.P” với giá 18 triệu đồng/người rồi bán cho Hoàng Ngọc Hòa với giá 20 triệu đồng/người.

Sau đó, Hòa tiếp tục bán cháu T. và cháu A. cho Văn Duy Dương với giá 23 triệu đồng/người để làm nhân viên tại quán karaoke của Dương. Đến giữa tháng 8/2022, Phan Thị Hồng tiếp tục liên hệ với người phụ nữ có tài khoản facebook tên “P.P” và mua cháu T.D với giá 15 triệu đồng rồi bán cho Văn Duy Dương với giá 24,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.