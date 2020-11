Lắp camera bảo vệ biên giới: Buôn lậu, tội phạm... tiệt đường sống

Hiện nay, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả lại diễn biễn phức tạp. Tại tuyến biên giới phía bắc với địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên…

Hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép tại tuyến biên giới này chủ yếu là quần áo, đồ chơi, máy móc linh kiện điện tử... Điển hình ngày 7/7/2020, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp lực lượng Công an phát hiện và triệt phá kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2 tại Lào Cai, thu giữ hơn 160.000 sản phẩm hàng hóa lậu không có hóa đơn, chứng từ.

Đáng chú ý, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm là ma túy, pháo nổ vẫn tiềm ẩn và diễn ra phức tạp, tập trung chủ yếu ở địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh... trong đó, vụ điển hình là vào tháng 3/2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp các lực lượng phát hiện, thu giữ 473 kg ma túy tổng hợp, bắt giữ bảy đối tượng.

Các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh, thời điểm vào lúc đêm khuya, rạng sáng để vận chuyển số lượng lớn hàng cấm, hàng nhập lậu với phương thức, thủ đoạn ngày càng manh động và liều lĩnh hơn, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình bắt kẻ vận chuyển 8.000 viên ma túy qua biên giới vào tháng 7/2020.

Trên tuyến biến giới Việt Nam – Trung Quốc, tình hình tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, với tính chất, thủ đoạn tinh vi. Đã hình thành nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng với các hành vi: Mua bán phụ nữ, trẻ em; tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại; mua bán bộ phận cơ thể người (thận); giả danh các lực lượng chức năng Công an, Bộ đội Biên phòng… để lừa phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Hay tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam, đột nhập vào các công sở, cơ quan, trường học để trộm cắp tài sản; sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam và Trung Quốc bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, đánh cắp thông tin và làm thẻ ATM giả để rút tiền; hoạt động tín dụng đen như cho vay trực tuyến với lãi suất cao qua các ứng dụng trên điện thoại di động…

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã trốn truy nã bằng cách vượt qua biên giới để trốn sang nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều vụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Điển hình là vụ "nữ quái" trốn truy nã trong rừng giáp biên giới bị bắt giữ. Tháng 9/2019, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng Phồng Y Bâu (SN 1971), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, lợi dụng việc được cơ quan chức năng tạo điều kiện cho tại ngoại để đi chữa bệnh, Phồng Y Bâu đã bỏ trốn.

Nhận định đối tượng Phồng Y Bâu đang lẩn trốn ở các khu vực rừng trên địa bàn và tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn sang Lào, Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn triển khai lực lượng vây bắt. Ngày 15/7/2020, tại khu vực rẫy thuộc xã Nậm Cắn, khi Phồng Y Bâu đang ngủ, lực lượng Công an phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Cắn bắt giữ Phồng Y Bâu.

Đối tượng Phồng Y Bâu.

Với việc lắp camera giám sát, các công nghệ AI, cảm biến hình ảnh, nhận diện khuôn mặt tội phạm, sắp tới sẽ được lắp đặt nhiều người đã rất ủng hộ. Họ cho rằng, sau khi lắp camera sẽ giảm trừ rất nhiều loại tội phạm, tình hình buôn lậu hầu như sẽ triệt để bắt giữ và những người đang làm những việc sai trái, buôn ma túy, buôn bán người... sẽ hết cửa sống.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cho hay, Công an các địa phương của Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch hợp tác, hỗ trợ và phối hợp trao đổi đoàn công tác, trao đổi thông tin; tổ chức giao ban định kỳ, ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp phòng, chống tội phạm với Công an các tỉnh giáp biên với Trung Quốc, đặc biệt là các lĩnh vực phòng, chống tội phạm mua bán người qua khu vực biên giới…