Làm giả sổ đỏ đứng tên mẹ để lừa đảo 3,3 tỷ

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Nam (SN 1984, trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự và tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Xuân Nam tại cơ quan Công an.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Lạng Sơn phát hiện đối tượng Lê Xuân Nam vay mượn tiền của nhiều người, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Công an TP Lạng Sơn đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sự việc vào khoảng giữa năm 2019, Lê Xuân Nam thông qua mạng xã hội Facebook thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích 100m2, địa chỉ tại khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn mang tên bà N.T.H, sinh năm 1959 (là mẹ của Nam) với giá 3 triệu đồng, mục đích để đặt làm tin khi vay tiền với người khác.

Vào khoảng tháng 6/2020, Nam cần tiền để làm ăn nên đã vay bà Hoàng Thị Minh (SN 1974, trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) với số tiền 3,3 tỷ đồng và để lại cho bà Minh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do Nam chuẩn bị trước đó để làm tin, đồng thời cam kết trong vòng 1 năm (kể từ tháng 7/2020 đến 7/2021) nếu Nam không trả được tiền, bà Minh có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất trên và được bà Minh đồng ý.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Nam đã không trả được số tiền trên nên đến tháng 10/2022 bà Minh đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Nam đưa cho đến văn phòng luật sư để hỏi thủ tục chuyển nhượng thì phát hiện giấy tờ trên là giả. Thực tế, tài sản Nam đưa cho bà Minh để làm tin, Nam đã bán đi để sử dụng vào mục đích cá nhân.