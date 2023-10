Bắt 2 đối tượng phát tán số lượng lớn tin nhắn đánh bạc, mại dâm

Ngày 25/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Đại (SN 1984, Khu Lộ Cương B, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương) và Trương Văn Bằng (SN 1990, thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Hai đối tượng trên đã sử dụng thiết bị viễn thông lắp đặt nhiều SIM để phát tán số lượng lớn tin nhắn trái phép qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website đánh bạc, mại dâm , phục vụ hoạt động đánh bạc, mại dâm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tại cơ quan Công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một số đối tượng cư trú trên địa bàn tỉnh có hoạt động phát tán số lượng lớn tin nhắn rác qua mạng viễn thông nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nội dung những tin nhắn này đều liên quan đến hoạt động cờ bạc, mại dâm với những ngôn từ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục. Hàng loạt thuê bao của các nhà mạng trên phạm vi cả nước đã trở thành mục tiêu của các đối tượng.

Mặt khác, các đối tượng này có phương thức thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp, thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm né tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã xác định được 2 đối tượng thực hiện các hành vi trên là Vũ Văn Đại và Trương Văn Bằng. Bằng là người thuê Đại gửi, phát tán tin nhắn để hưởng lợi.

Khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đang sử dụng thiết bị SIMBox/GSM, cắm hàng loạt thẻ SIM đã được kích hoạt sẵn để phát tán tin nhắn số lượng lớn.

Tiến hành kiểm tra nơi ở hiện tại của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thẻ SIM đã kích hoạt sẵn của các nhà mạng.

Đối tượng Bằng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự “Đưa trái phép thông tin mạng viễn thông” theo quy định tại Khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Đại và Trương Văn Bằng để tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung vụ án.

Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo. Tuyệt đối không đăng nhập vào các website, đường link lạ khi chưa xác thực, tránh nguy cơ truy cập vào các trang web có nội dung độc hại, các đường link liên quan đến hoạt động đánh bạc trên mạng, hoạt động mại dâm.

Đồng thời, chú ý các cảnh báo độc hại do các trình duyệt thông báo, tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, mã xác nhận cho bất kỳ ai. Không công khai các thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.