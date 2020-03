Bắt 2 đối tượng mang hung khí xông vào biệt thự của đại Đà Nẵng đập phá

Ngày 6/3, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng tham gia nhóm đập phá, hủy hoại tài sản của người dân.

Hai nghi phạm nói trên là Nguyễn Ngọc Lâm (35 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) và Võ Đoàn Duy Khánh (34 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Lâm và Khánh được xác định là hai trong số 10 đối tượng đã mang theo hung khí xông vào nhà của ông NĐT. – Chủ tịch Hội đồng quản trị một Công ty bất động sản ở Đà Nẵng đập phá, gây rối.

Nhóm giang hồ tấn công biệt thự của một Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bất động sản ở Đà Nẵng. Ảnh cắt từ camera

Trước đó, vào tối ngày 26/2, có một nhóm đối tượng khoảng 10 người mang theo dao, mã tấu, gạch đá xông vào tấn công một biệt thự trên đường Bà Huyện Thanh Quan (quận Ngũ Hành Sơn) do ông NĐT. làm chủ. Theo trình bày của ông T. thì lúc này ông cùng gia đình đang ăn tối thì bị các đối tượng nói trên ném gạch đá tấn công vào nhà. Nhóm này còn dùng hung khí đập vỡ ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Ông T. và người thân phải chạy vào trong phòng khóa cửa lại, đồng thời báo cơ quan chức năng đến giải cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Do vụ việc có tính chất phức tạp, mang tính chất côn đồ nguy hiểm, nên Công an TP. Đà Nẵng cũng đã cử lực lượng xuống phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đại tá Tùng thông tin thêm, hiện cơ quan công an đang di lý hai đối tượng nói trên về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.