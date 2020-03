Công an Lào Cai lập hồ sơ đưa Huấn "hoa hồng" đi cai nghiện bắt buộc

Sáng 5/3, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị phát hiện Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") cùng nhóm bạn nghi sử dụng trái phép chất ma túy khi kiểm tra một cơ sở trên địa bàn vào chiều tối qua 4/3. Qua kiểm tra, Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy. “Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ đưa người Huấn "hoa hồng" vào trung tâm cai nghiện”, đại diện Công an TP Lào Cai thông tin. Trước đó vào tháng 9/2019,Huấn "hoa hồng", một trong những '"giang hồ mạng" đã bị Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đưa đi cai nghiện bắt buộc. Huấn "Hoa Hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê Yên Bái). Huấn nổi tiếng từ năm 2015 với những video quay trực tiếp lên internet ghi lại cảnh đối tượng này khoe của, chửi thề tục tĩu, khoe cho vay nặng lãi, dạy đời...Năm 2019, "Huấn hoa hồng" bị bắt ở 1 tụ điểm ăn chơi ở phường 22, quận Bình Thạnh. Thời điểm bị bắt, Huấn Hoa Hồng dương tính với chất ma tuý nên bị đưa về trụ sở làm việc. Sau đó đưa đi cai nghiện bắt buộc. Liên quan đến vụ việc trên, PV Kiến Thức đã liên lạc vào số điện thoại được cho là số cá nhân Huấn và số công ty của đối tượng này, nhưng không ai bắt máy. Công việc chính của Huấn là làm nghề cho vay lãi và kinh doanh dịch vụ từ Facebook. Trên Facebook, Huấn có một fanpage đông đảo người theo dõi Nhiều video từng ghi lại cảnh Huấn "Hoa Hồng" xuất hiện với hình ảnh không đội nón bảo hiểm, phóng xe trên đường và từng nhiều lần thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra. Một trong những video khoe công ty "tài chính" của Bùi Xuân Huấn. Huấn tự giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ 168, chuyên cho vay – cầm đồ tại khu vực Sài Gòn. Ban đầu Huấn chỉ đăng những video ăn chơi hằng ngày và những clip hài hước do chính đối tượng tự thực hiện. Chưa dừng lại ở đó, Huấn “hoa hồng” tiếp tục tung ra các clip thách thức những giang hồ máu mặt trên cả nước. Trước Huấn "Hoa Hồng", một "giang hồ mạng" khác bị bắt là Quang "Rambo" (tên thật là Đỗ Văn Quang) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Huấn và Quang có mối quan hệ quen biết , từng bị bắt khi quay video nói về dự định mở casino. Ngoài Quang "Rambo", Huấn "Hoa Hồng" còn có mối quan hệ với Khá "Bảnh" (tên thật là Ngô Bá Khá, SN 1993, quê Bắc Ninh), đối tượng vừa bị bắt vào ngày 1/4/2019 về hành vi Tổ chức đánh bạc. Nhiều lần các đối tượng trên thường quay video cùng nhau ăn nhậu, chửi thề, dọa đánh người, với lời lẽ thách thức, vô văn hóa. Huấn "Hoa Hồng" trước đây từng có mâu thuẫn với "thánh chửi" Dương Minh Tuyền. Dương Minh Tuyền cũng là đối tượng "giang hồ mạng" và có nhiều tiền án, tiền sự. Clip Huấn Hoa Hồng Bị Bắt

