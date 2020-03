Đám cưới đốt pháo đỏ đường Hà Nội: Người trực tiếp đốt pháo khai gì?

Liên quan đến vụ đám cưới đốt pháo đỏ đường xảy ra tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ngày 1/3, đối tượng trực tiếp đốt pháo là Trần Văn Khang (ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) sau khi bị cơ quan công an triệu tập khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, chuyển về nơi tổ chức đám cưới. Pháo sau đó được người bán chuyển về xã Phù Lỗ, để Khang rải ra đường và treo dọc rạp cưới, đốt trước và sau khi đón dâu. Cũng theo lời khai ban đầu của Khang về số lượng pháo, đối tượng này đã mua 3 bánh, mỗi bánh dài 15m, với tổng số tiền 4,3 triệu đồng. Trước đó, chiều 4/3, Đại tá Lê Ngọc Ly, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng vụ đám cưới đốt pháo đỏ đường. Cơ quan công an cũng đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Khang để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, Đại tá Ly cũng thông tin, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội khẩn trương triển khai các mũi điều tra, làm rõ và thi hành lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan khác trong vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, một vị lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho hay: "Hiện chúng tôi đang truy bắt thêm một nghi phạm khác ở Lào Cai để điều tra về nguồn gốc số pháo và trách nhiệm của những người liên quan”. Cũng theo vị này, bước đầu chưa xác định chủ nhà tổ chức đám cưới có liên quan đến vụ việc. Chiều cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã có công văn 725 về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc đốt pháo tại xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn. Công văn nêu rõ, trong ngày 3 và 4/3/2020, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều thông tin phản ảnh về việc một gia đình tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đốt bánh pháo dài hơn 50m để ăn mừng đám cưới, vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị số 406-TTg ngày 8 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương điều tra, xử lý đúng người, đúng hành vi, không bỏ sót, lọt cá nhân vi phạm. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/03/2020; thông tin trả lời báo chí theo quy định. Ngày 2/3, một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh, video một người đàn ông cầm một cuộn pháo hình tròn rải thành 3, 4 dãy dài hàng chục mét trước vỉa hè nhà có đám cưới tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Ngoài ra dọc lối vào bên trong đám cưới gia đình này còn treo hai dãy pháo khá dài. Sau khi châm lửa, tiếng pháo nổ liên thanh kèm khói bay lên trắng xóa, xác pháo đỏ vương vãi cả một đoạn vỉa hè quốc lộ. Hiện vụ việc đám cưới đốt pháo đỏ đường Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Khu vực đám cưới đốt pháo đỏ đường. Ảnh: Google Maps. Mời quý độc giả xem clip: Đám cưới đốt pháo đỏ đường Hà Nội. Nguồn: Faebook.

