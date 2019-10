Bar nổi tiếng Playhouse TP HCM “chứa” dân chơi bay lắc sa đọa thế nào?

Ngày 18/10, công an TP HCM cho biết, đang phối hợp với Công an quận 10 làm rõ những sai phạm ở quán bar Playhouse trên đường Đồng Nai, phường 15, quận 10.

Rạng sáng ngày 17/10, Đội CSĐT Tội phạm về ma túy - công an quận 10 phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM ập vào quán bar Playhouse thì phát hiện nhiều người có biểu hiện phê ma túy, kèm theo là tiếng nhạc ồn ào. Tại thời điểm kiểm tra, 200 “dân chơi” gồm nam và nữ trong quán đang hòa theo điệu nhạc chát chúa nên không hay biết Công an vào kiểm tra.