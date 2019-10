Quán bar, baraoke buôn bán ma túy như “chợ”, dân chơi phê điên cuồng

Đột kích quán bar ở Rạch Giá đưa về trụ sở gần 100 đối tượng nam nữ: Khoảng 0h15 ngày 12/10, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra đột xuất quán bar Paradise Club (số 35-36 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) và phát hiện nhiều người dương tính với ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) Phát hiện có Công an, cá đối tượng đã vứt ma túy xuống sàn nhà, một số định bỏ chạy nhưng không kịp thoát thân. Lực lượng Công an đã đưa về trụ sở 98 đối tượng cả nam và nữ, đều là thanh niên. (Ảnh: Vietnamnet) Qua kiểm tra, có 31 đối tượng gồm 19 nam và 12 nữ dương tính với loại ma túy tổng hợp. (Ảnh: Vietnamnet) Tại quán bar công an phát hiện, bắt giữ Trương Hoài Hiếu Thảo (26 tuổi,trú tại xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) là nhân viên của quán bar, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Dương Thị Kim Thoa (22 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, An Giang (là khách đến chơi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra, làm rõ. (Ảnh: Vietnamnet) Phát hiện 25 thanh niên chơi ma túy trong quán karaoke: Ngày 6/10, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Huế phối hợp Công an phường An Cựu bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Dậy Sóng 2 tại số 324, đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế). Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 27 người hát tại 4 phòng, cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Đưa về trụ sở để kiểm tra, test nhanh 27 nam nữ thanh niên kể trên, cơ quan công an phát hiện có 25 người dương tính với chất ma túy. (Ảnh: Tienphong) Phát hiện 145 đối tượng dương tính ma túy tại quán bar: Ngày 22/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán bar Ozone (nằm trong Khách sạn Central Park, số 128, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm đối tượng đang lắc lư theo tiếng nhạc lớn. Qua kiểm tra nhanh, Công an phát hiện trong số này có 145 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Ảnh: T.D) Đột kích quán cà phê bắt giữ nhiều đối tượng phê thuốc tại quận 1: Ngày 8/9, 2 tổ trinh sát Công an quận 1. TP HCM đã ập vào kiểm tra hành chính đối với quán Bar DC và quán cà phê Belle Bi. (Ảnh: Vietnamnet) Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: hơn 4,7gram ketamine, gần 0,5gram ketamine trong khay. (Ảnh: Vietnamnet) Sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ hơn chục dân chơi để kiểm tra và đưa về trụ sở Công an để làm rõ. (Ảnh: Vietnamnet) Hơn 200 dân chơi phê ma tuý tại vũ trường 030X8: Ngày 24/7, công an TP HCM bất ngờ đột kích vào vũ trường 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang (quận 1). Tại thời điểm kiểm tra, bên trong vũ trường 030X8 có hàng trăm dân chơi đang nhảy múa trong âm thanh nhạc sàn sôi động, không khí đặc khói thuốc, mùi rượu bia… Khoảng 300 người bị đưa về trụ sở. Cơ quan chức năng xác định hơn 200 người dương tính với chất ma tuý, đồng thời tiếp tục test ma túy và sàng lọc nhiều đối tượng. Đột kích vũ trường ở Đà Nẵng, phát hiện 75 trường hợp dương tính ma túy: Ngày 19/5, công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức kiểm tra vũ trường New Phương Đông (quận Hải Châu). Sau khi tiến hành test nhanh 190 người trong vũ trường phát hiện 75 trường hợp (bao gồm cả nam và nữ) dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tạm giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisha không có hóa đơn chứng từ. (Ảnh: L.P) Đột kích vũ trường Oasis ở Quảng Ngãi: Ngày 22/1, công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào vũ trường Oasis thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Tuy đã quá giờ hoạt động nhưng vũ trường vẫn đông nghẹt người. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp như ma túy dạng đá, thuốc lắc đưa 42 đối tượng nghi vấn có sử dụng ma túy về trụ sở Công an TP Quảng Ngãi để tiến hành điều tra. (Ảnh: ANTĐ) Phát hiện 24 người có ma tuý trong vũ trường lớn bậc nhất quận 5: Ngày 31/5, lực lượng liên ngành quận 5 (TP HCM) bất ngờ tái kiểm tra vũ trường Đông Kinh (đường Trần Tuấn Khải, phường 5), phát hiện cả trăm khách đang lắc lư trong tiếng nhạc vặn hết công suất. Tổng cộng 52 "dân bay" tình nghi sử dụng ma túy được đưa về trụ sở Công an phường 5 làm việc. Qua test nhanh xác định 24 người (gồm 17 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy. (Ảnh:NLĐ)

Đột kích quán bar ở Rạch Giá đưa về trụ sở gần 100 đối tượng nam nữ: Khoảng 0h15 ngày 12/10, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra đột xuất quán bar Paradise Club (số 35-36 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) và phát hiện nhiều người dương tính với ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) Phát hiện có Công an, cá đối tượng đã vứt ma túy xuống sàn nhà, một số định bỏ chạy nhưng không kịp thoát thân. Lực lượng Công an đã đưa về trụ sở 98 đối tượng cả nam và nữ, đều là thanh niên. (Ảnh: Vietnamnet) Qua kiểm tra, có 31 đối tượng gồm 19 nam và 12 nữ dương tính với loại ma túy tổng hợp. (Ảnh: Vietnamnet) Tại quán bar công an phát hiện, bắt giữ Trương Hoài Hiếu Thảo (26 tuổi,trú tại xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) là nhân viên của quán bar, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Dương Thị Kim Thoa (22 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, An Giang (là khách đến chơi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để điều tra, làm rõ. (Ảnh: Vietnamnet) Phát hiện 25 thanh niên chơi ma túy trong quán karaoke: Ngày 6/10, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Huế phối hợp Công an phường An Cựu bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Dậy Sóng 2 tại số 324, đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế). Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 27 người hát tại 4 phòng, cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Đưa về trụ sở để kiểm tra, test nhanh 27 nam nữ thanh niên kể trên, cơ quan công an phát hiện có 25 người dương tính với chất ma túy. (Ảnh: Tienphong) Phát hiện 145 đối tượng dương tính ma túy tại quán bar: Ngày 22/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán bar Ozone (nằm trong Khách sạn Central Park, số 128, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm đối tượng đang lắc lư theo tiếng nhạc lớn. Qua kiểm tra nhanh, Công an phát hiện trong số này có 145 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Ảnh: T.D) Đột kích quán cà phê bắt giữ nhiều đối tượng phê thuốc tại quận 1: Ngày 8/9, 2 tổ trinh sát Công an quận 1. TP HCM đã ập vào kiểm tra hành chính đối với quán Bar DC và quán cà phê B elle Bi. (Ảnh: Vietnamnet) Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm: hơn 4,7gram ketamine, gần 0,5gram ketamine trong khay. (Ảnh: Vietnamnet) Sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ hơn chục dân chơi để kiểm tra và đưa về trụ sở Công an để làm rõ. (Ảnh: Vietnamnet) Hơn 200 dân chơi phê ma tuý tại vũ trường 030X8: Ngày 24/7, công an TP HCM bất ngờ đột kích vào vũ trường 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang (quận 1). Tại thời điểm kiểm tra, bên trong vũ trường 030X8 có hàng trăm dân chơi đang nhảy múa trong âm thanh nhạc sàn sôi động, không khí đặc khói thuốc, mùi rượu bia… Khoảng 300 người bị đưa về trụ sở. Cơ quan chức năng xác định hơn 200 người dương tính với chất ma tuý, đồng thời tiếp tục test ma túy và sàng lọc nhiều đối tượng. Đột kích vũ trường ở Đà Nẵng, phát hiện 75 trường hợp dương tính ma túy: Ngày 19/5, công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức kiểm tra vũ trường New Phương Đông (quận Hải Châu). Sau khi tiến hành test nhanh 190 người trong vũ trường phát hiện 75 trường hợp (bao gồm cả nam và nữ) dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tạm giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisha không có hóa đơn chứng từ. (Ảnh: L.P) Đột kích vũ trường Oasis ở Quảng Ngãi: Ngày 22/1, công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào vũ trường Oasis thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Tuy đã quá giờ hoạt động nhưng vũ trường vẫn đông nghẹt người. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp như ma túy dạng đá, thuốc lắc đưa 42 đối tượng nghi vấn có sử dụng ma túy về trụ sở Công an TP Quảng Ngãi để tiến hành điều tra. (Ảnh: ANTĐ) Phát hiện 24 người có ma tuý trong vũ trường lớn bậc nhất quận 5: Ngày 31/5, lực lượng liên ngành quận 5 (TP HCM) bất ngờ tái kiểm tra vũ trường Đông Kinh (đường Trần Tuấn Khải, phường 5), phát hiện cả trăm khách đang lắc lư trong tiếng nhạc vặn hết công suất. Tổng cộng 52 "dân bay" tình nghi sử dụng ma túy được đưa về trụ sở Công an phường 5 làm việc. Qua test nhanh xác định 24 người (gồm 17 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy. (Ảnh:NLĐ)