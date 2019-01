Bảo vệ Ga Sài Gòn bị tố lừa tiền mua vé tàu Tết của khách

Ngày 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3, TP HCM cho biết, đơn vị này đang thụ lý đơn của nhiều nạn nhân tố giác một nam bảo vệ Ga Sài Gòn tên L.T.Tr. về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Theo đơn tố cáo bảo vệ Ga Sài Gòn, một số nạn nhân cho hay, khi tới ga để mua vé tàu Tết thì nhân viên của ga thông báo hết vé. Lúc này, khi thấy ông Tr. mặc đồng phục bảo vệ, các nạn nhân hỏi thăm thì được người đàn ông này nhận lời mua giúp vé.

Ảnh: Tổ Quốc. Vì tin tưởng nên những người này đã chuyển cho ông Tr. từ 5 đến 20 triệu đồng. Đến thời gian lấy vé, họ liên lạc với ông Tr. nhưng không được. Ngoài ra, công an còn tiếp nhận nhiều nội dung người dân tố ông Tr. nhận gửi xe máy đi tỉnh nhưng nhiều tháng họ vẫn chưa nhận được. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhiều người đã gửi đơn tới công an tố giác.

Tiếp nhận thông tin, công an quận 3 đã vào cuộc điều tra, xác định ông Tr. đã đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại, cơ quan công an đang làm thủ tục truy tìm ông Tr. để điều tra, làm rõ đơn thư tố giác tội phạm của người dân.

Đồng thời, công an quận 3 cũng kêu gọi ai từng là nạn nhân của ông Tr. thì liên hệ công an để cung cấp thông tin. Công an quận 3 cũng yêu cầu ông Trung đến công an để hợp tác, làm rõ đơn thư tố cáo.