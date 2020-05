Bao vây xe chở công an ở Biên Hoà, Giang "36" lãnh 4 năm tù

Theo đó, qua quá trình xét xử, TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuyên án xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi) 4 năm tù, Ngô Đình Giang (34 tuổi, còn gọi là Giang '36') 4 năm tù, Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", 31 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Mai Văn Căn (30 tuổi, còn gọi Tý) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo nhận định của chủ tọa, tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ. Riêng với bị cáo Lương không thừa nhận hành vi phạm tội mà khai báo rằng Giang "36" đến quan Lam Viên để đưa bạn đi khâu vết thương ở trán do trước đó xảy ra mâu thuẫn với nhóm công an trước đó.

Đến 13h50 cùng ngày, Cảnh sát 113 có mặt thì nhóm giang hồ Giang "36" dạt ra 2 bên. Lúc này, trung tá Tú Anh điều khiển xe chạy về hướng cầu An Hảo. Khi xe đi được vài trăm mét thì Giang cùng đàn em đi xe ô tô, xe máy đuổi theo chặn lại. Nhóm Giang la hét doạ đánh giết những người trong xe. Ít phút sau, Tuấn "nhóc" cùng nhiều đối tượng kéo tới vây xe.

Lực lượng Cảnh sát 113 có mặt thì trung tá Tú Anh chạy xe về hướng cầu An Hảo thì Giang nói đàn em chặn xe và xì lốp xe. Dù đã được yêu cầu giản tán nhưng nhóm Giang không chấp hành.

Đến 16h30 cùng ngày, Công an TP.Biên Hoà tăng cường lực lượng thì nhóm Giang mới chịu giải tán. Sau vụ việc, công an vào cuộc điều tra bắt giữ Lương, Giang, Kỷ, Căn. Riêng Thái "đen" bỏ trốn và công an đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác trung tá Tú Anh - đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, trung tá Trường - đội phó Đội Cảnh sát 113 và thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng - cán bộ Đội Cảnh sát 113, điều chuyển tạm thời về Phòng Cảnh sát cơ động để xác minh.