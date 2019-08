Bão số 3 di chuyển chậm trên biển nên rất nguy hiểm, không được chủ quan

Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, không được chủ quan



Theo dự báo, bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 vào đêm ngày 2/8. Chiều cùng ngày Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ninh.

Kiểm tra thực tế tại cảng tránh trú bão tại Nhà máy Đóng tàu Hạ Long, khai trường Công ty Than Hà Tu, khu tái định cư và tránh trú Hà Phong (TP Hạ Long, Quảng Ninh), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh bão số 3 có diễn biến rất phức tạp với nhiều khả năng đổ bộ và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Do vậy, cần phải chuẩn bị mọi phương án có thể xảy ra.

Nhấn mạnh tinh thần phòng, chống bão là chủ động phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt khi có sự cố xảy ra thì ứng phó kịp thời, Phó Thủ tướng nhắc nhở các lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, ứng trực, đề phòng các nguy cơ trước, trong và sau bão.

Nói về việc cơn bão số 3 di chuyển chậm và đúng thời điểm triều cường và gió mạnh có thể duy trì rất lâu nên rất nguy hiểm cho các thuyền bè trên biển cũng như người dân ở vùng ven biển, Phó Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, trước hết là để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phải rà soát những tàu thuyền chưa vào tránh trú bão để yêu cầu vào bờ; đồng thời tập trung tránh trú tốt cho những tàu đã vào bến, tránh hư hỏng, thiệt hại.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục chủ động mọi phương tiện, lực lượng với phương châm "4 tại chỗ", kịp thời xử lý những sự cố xảy ra, giảm thiểu thiệt hại tối thiểu nhất cho người dân, đặc biệt là tính mạng và tài sản người dân, bảo vệ công trình xây dựng, cơ sở sản xuất.

Lực lượng chức năng phải yêu cầu người dân không được có mặt tại những nơi nguy hiểm như lồng bè; tập trung rà soát người dân ở vùng ven biển, những khu vực dễ xảy ra sạt lở, thậm chí phải cưỡng chế sơ tán nếu cần thiết.Đồng thời, tỉnh có phương án đảm bảo an toàn cho người dân ở những vùng núi, vùng có nguy cơ cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Kiểm tra thực tế tại khai trường than, Phó Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho các khu khai trường, hầm lò và bãi thải.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, do đó cần rút kinh nghiệm những năm trước, không chủ quan, hết sức tập trung đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động cũng như người dân xung quanh khu vực khai thác, đảm bảo an toàn cho các thiết bị, máy móc hầm lò,...

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay khi có thông tin về cơn bão có thể ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh, Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến của bão, chuẩn bị kỹ các phương án phòng, chống.

Đến nay, mọi công tác đã được chuẩn bị chu đáo; việc theo dõi, ứng trực cơn bão được thực hiện 24/24h từ cấp tỉnh đến cơ sở. Hiện gần 9.000 tàu, thuyền hoạt động tại địa bàn tỉnh đã di chuyển về nơi tránh trú an toàn, trên 10.000 ô lồng nuôi thủy sản đã được các chủ lồng chằng chống, gia cố.

Đối với công tác di dân, hai hộ dân có nhà yếu, nhà tạm tại TP Cẩm Phả và huyện Hải Hà đã được di chuyển sang nhà kiên cố; trên 16.000 ngư dân trên các tàu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đã được yêu cầu lên bờ. Các tuyến đê, kè được kiểm tra, gia cố tại những khu vực xung yếu; công tác thông tin tuyên truyền đến người dân được tăng cường, liên tục…

Trong đó, đối với ngành than, trong năm qua đã tiến hành di dời 558 hộ dân, trong đó khu vực liền kề mỏ Hà Tu có 25 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở; nạo vét các kênh mương thoát nước, kiểm tra, gia cố khu vực bãi thải, tạo hồ lắng. Đối với hệ thống hầm lò đã tiến hành tổng rà soát, kiểm tra hệ thống an toàn lò và bơm thoát nước.

“Hiện còn 311 khách nhu cầu ở lại, trong đó có 4 khách nước ngoài. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị phương án ăn, nghỉ và đảm bảo an toàn cho du khách”, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo về khách du lịch trên các tuyến đảo.

Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẵn sàng đón bão

Ngày 2/8, Đoàn công tác do Phó trưởng ban BCĐ Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị, ứng phó với bão tại Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Tại Hải phòng, cùng đi kiểm tra với ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các Sở Ban, ngành và địa phương. Đoàn công tác đã đi kiểm tra một số công trình đê điều xung yếu, các công trình đang thi công.

Kiểm tra cống Đồng Thẻo K33+500 tả Văn Úc đang thi công. Cống đã hoàn thiện phần bê tông, đắp đất, hiện đang gia cố mái đê, kênh hạ lưu, hạ cánh cống, chưa cứng hóa mặt đê.

Tại Thái Bình, cùng kiểm tra có ông Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Dụng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra đoạn đê hữu Trà Lý đang thi công.

Tại Nam Định đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình bơm tiêu nước đệm tại trạm bơm Cốc Thành trên đê hữu Đào và kiểm tra tuyến đê biển huyện Hải Hậu. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Doãn Lâm Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, ông Nguyễn Đình Kính chủ tịch Công ty Thủy lợi Bắc Nam Hà, Chi cục Thủy lợi và các đơn vị liên quan.

Qua công tác kiểm tra cho thấy các địa phương đã chủ động trong công tác phòng chống bão số 3 trong công tác kêu gọi tàu, thuyền, sơ tán dân trên các lồng bè, đẩy nhanh thi công các công trình còn đang dở dang, chuẩn bị các phương án hộ đê, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu, chủ động bơm tiêu nước đệm,...