Bánh Trung thu gì mà có giá 3000đ/chiếc?

Cụ thể, như Công an TP HCM đã đưa tin, vào khoảng 15h40 ngày 15/8, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện Phạm Thị Phụng (sinh năm 1994, trú ở Tổ 5, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý) đang kinh doanh, buôn bán gần 1.600 chiếc(bánh nướng các loại) tại Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

Gần 1600 chiếc bánh nướng, bánh trung thu không rõ nguồn gốc đã bị Công an tỉnh Hà Nam thu giữ. (Ảnh: Công an Hà Nam)

Tại thời điểm kiểm tra Phạm Thị Phụng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên.

Theo ghi nhận của báo Lao động, bước đầu Phụng khai nhận đã thu mua số bánh nướng, bánh Trung thu này qua mạng xã hội với giá 3.000 đồng/chiếc về bán kiếm lời.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Hà Nam đã bàn giao vụ việc cho Cục Quản lý thị trường để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, lợi dụng Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu mua các loại thực phẩm như bánh nướng, bánh Trung thu của người dân tăng cao, nhiều đối tượng do hám lợi nhuận, bất chấp sức khoẻ người tiêu dùng sẵn sàng buôn bán các loại sản phẩm giả, sản phẩm kém chất lượng. Việc bắt giữ kịp thời và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm theo đúng quy trình, quy định góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong đợt Trung thu sắp tới.