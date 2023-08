Bán đất sai quy định, 4 cán bộ xã ở Nghệ An “xộ khám”

Ngày 19/8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Thành đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành để điều tra làm rõ hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1959, nguyên Bí thư Đảng ủy xã); Nguyễn Văn Định (sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch UBND xã); Nguyễn Văn Thạch (sinh năm 1960, nguyên kế toán trưởng UBND xã) và Nguyễn Vĩnh Chinh - nguyên cán bộ địa chính xã.

Các bị can tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành.

Được biết, trong thời gian từ năm 2004 đến 2015, các bị can trên đã bán 56 lô đất với tổng diện tích 4.317m2.

Cụ thể, với vai trò Bí thư Đảng ủy xã vào thời điểm đó, Nguyễn Văn Năm đã chỉ đạo Nguyễn Văn Định và các cán bộ khác thực hiện việc bán đất, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 111 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

